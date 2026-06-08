Amichevoli pre-Mondiali: Estupinian trascina l'Ecuador, ok la Colombia di Lucumì e Mina

Vittorie e prestazioni convincenti di Ecuador e Colombia negli ultimi test in vista degli ormai imminenti Mondiali in Usa, Canada e Messico al via giovedì 11 giugno con il match inaugurale dello Stadio Azteca tra la formazione di Javier Aguirre e il Sudafrica. Nella notte italiana la 'Tricolor' del ct Beccacece - che esordirà in Coppa del Mondo contro la Costa d'Avorio nella notte di lunedì 15 giugno - ha battuto per 3-0 il Guatemala con le reti di Caicedo (su rigore) al 19', Angulo al 73' e il milanista Estupinian al 78', appena entrato in campo al posto di Medina. Nella ripresa (60') spazio anche per il veneziano John Yeboah, fresco di promozione di Serie A con gli arancioneroverdi.