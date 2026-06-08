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Amichevoli pre-Mondiali: Estupinian trascina l'Ecuador, ok la Colombia di Lucumì e Mina© EPA

Amichevoli pre-Mondiali: Estupinian trascina l'Ecuador, ok la Colombia di Lucumì e Mina

La 'Tricolor' del ct Beccacece cala il tris con il Guatemala: in gol l'esterno del Milan. Bene anche i 'Cafeteros': 2-0 alla Giordania, in campo i difensori di Bologna e Cagliari
2 min
TagsMondiali 2026Amichevoli

Vittorie e prestazioni convincenti di Ecuador e Colombia negli ultimi test in vista degli ormai imminenti Mondiali in Usa, Canada e Messico al via giovedì 11 giugno con il match inaugurale dello Stadio Azteca tra la formazione di Javier Aguirre e il Sudafrica. Nella notte italiana la 'Tricolor' del ct Beccacece - che esordirà in Coppa del Mondo contro la Costa d'Avorio nella notte di lunedì 15 giugno - ha battuto per 3-0 il Guatemala con le reti di Caicedo (su rigore) al 19', Angulo al 73' e il milanista Estupinian al 78', appena entrato in campo al posto di Medina. Nella ripresa (60') spazio anche per il veneziano John Yeboah, fresco di promozione di Serie A con gli arancioneroverdi.

La Colombia di Lucumì e Mina regola la Giordania

Successo anche per la Colombia del ct Lorenzo che si è imposta per 2-0 sulla Giordania con una doppietta di Arias (41' e 55'). Da menzionare le buone prove del centrale bolognese Lucumi - titolare nella difesa a quattro dei 'Cafeteros', il cui esordio al Mondiale è in programma nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno contro l'Uzbekistan di Cannavaro - rilevato nel secondo tempo (75') dal cagliaritano Mina.

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