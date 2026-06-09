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martedì 9 giugno 2026
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Perquisizioni, metal detector e cani antidroga: l'Uzbekistan di Cannavaro accolto così ai Mondiali Usa

Fanno discutere le modalità di sicurezza con le quali gli Stati Uniti hanno accolto la nazionale arrivata in vista della Coppa del Mondo
3 min
TagsuzebkistanCannavaroUsa

Perquisizioni, cani antidrogametal detector e zaini ammassati l'uno sopra l'altro. Una procedura di sicurezza, questa, di certo non usuale per quanto riguarda una nazionale intenta a disputare i Mondiali una volta arrivata nel Paese ospitante. Eppure, questo è ciò che è stato riservato all'Uzbekistan. I video e le immagini ritraenti i controlli di sicurezza ai quali sono stati sottoposti i membri della nazionale guidata da Fabio Cannavaro hanno già iniziato a far discutere sul web, ritenuti da molti utenti decisamente eccessivi.

Perquisizioni e metal detector: l'accoglienza degli Stati Uniti all'Uzbekistan

Ogni giocatore e membro dello staff dell'Uzbekistan, una volta sceso dal pullman, è stato accolto da steward e membri delle forze dell'ordine e invitato a svuotare le tasche, a lasciare lo zaino oltre che a essere sottoposto al metal detector. Inoltre, tutti gli zaini sono stati ammassati per strada e controllati. Una procedura simile a quella alla quale è stato sottoposto il Senegal al momento dello sbarco negli Stati Uniti.

 

Il girone dell'Uzbekistan ai Mondiali

L'Uzbekistan è stato inserito nel girone K ai Mondiali. L'esordio per la squadra di Cannavaro avverrà il 18 giugno, alle 4:00 di notte ore italiana, contro la Colombia. Quindi, il 23 giugno la sfida al Portogallo. Il girone si chiuderà il 28 giugno con la sfida alla Repubblica Democratica del Congo.

 

 

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