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Dove vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Esordio per le due nazionali in questa edizione Mondiale, inserite nel girone A : tutte le info utili per seguire la partita
TagsCorea del SudRepubblica CecaMondiali 2026

Via ai Mondiali 2026. Dopo la gara inaugurale della competizione, Messico-Sudafrica, il girone A prosegue, sempre in Messico, con la sfida tra la Corea del Sud di Son e la Repubblica Ceca di Schick, protagonista anche di un curioso episodio, con la squadra che nelle ultime ore è giunta agli allenamenti a piedi, bloccata dal traffico.

Corea del Sud-Repubblica Ceca, l'orario della partita

La seconda partita dei Mondiali 2026 è prevista nella notte tra giovedì 11 giugno e venerdì 12, allo stadio "Akron" di Guadalajara, in Messico. Il calcio d'inizio è previsto alle ore italiane

Mondiali 2026, dove vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca in diretta tv

Corea del Sud-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

 

 

 

Corea del Sud-Repubblica Ceca, dove vedere in streaming la partita

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la gara dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Myung-bo e Koubek

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Segui-gyu; Han-beom, Min-jae, Tae-hyeon; Young-woo, In-beom, Jae-sung, Tae-seok; Kang-in, Hee-chan, Min-son. Ct: Myung-bo. 
A disposizione: 23 Castrop , 16 Jin-seob, 14 Wi-je, 20 Hyun-jun, 9 Gyu-seong , 12 Holt, 24 Jin-gyu, 8 Seung-ho, 26 Dong-kyeong, 3 Gi-hyuk, 21 Hyun-woo, 18 Hyun-gyu, 25 Ji-sung, 15 Moonhwan. 
Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: - . 

 

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sadilek, Jurasek; Sulc, Provod; Schick. CT: Koubek.


A disposizione: 3 Holes, 24 Sojka, 21 Doudera, 9 Hlozek, 26 Visinsky, 23 Hornicek, 8 Darida, 16 Stanek, 12 Cerv, 13 Chytil, 19 Chory, 20 Zeleny, 25 Sochurek, 2.

Zima Indisponibili: - Squalificati: -. Difffidati: -.

 

 

 

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Via ai Mondiali 2026. Dopo la gara inaugurale della competizione, Messico-Sudafrica, il girone A prosegue, sempre in Messico, con la sfida tra la Corea del Sud di Son e la Repubblica Ceca di Schick, protagonista anche di un curioso episodio, con la squadra che nelle ultime ore è giunta agli allenamenti a piedi, bloccata dal traffico.

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La seconda partita dei Mondiali 2026 è prevista nella notte tra giovedì 11 giugno e venerdì 12, allo stadio "Akron" di Guadalajara, in Messico. Il calcio d'inizio è previsto alle ore italiane

Mondiali 2026, dove vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca in diretta tv

Corea del Sud-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

 

 

 

Corea del Sud-Repubblica Ceca, dove vedere in streaming la partita

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la gara dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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