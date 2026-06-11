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Repubblica Ceca a piedi verso l’allenamento: bus bloccato nel traffico in Messico

Curioso inconveniente per la nazionale durante il ritiro messicano. L’autobus della squadra è rimasto fermo per quasi un’ora
1 min
TagsmondialeRepubblica Ceca

La preparazione della Repubblica Ceca in Messico è finita…a piedi. La nazionale, impegnata nel proprio ritiro, ha infatti dovuto fare i conti con un imprevisto logistico che ha rallentato il programma della giornata. L’autobus che trasportava giocatori e membri dello staff è rimasto bloccato all’ingresso del centro di allenamento a causa di un ingorgo particolarmente intenso. La situazione si è rapidamente complicata e il traffico nella zona è rimasto completamente paralizzato per quasi un’ora, senza lasciare possibilità di movimento al pullman della squadra.

Il bus della Repubblica Ceca si ferma: tutti a piedi

Dopo una lunga attesa e vista l’impossibilità di proseguire la delegazione ceca ha deciso di adottare una soluzione tanto semplice quanto inusuale: scendere dal bus e raggiungere il centro sportivo a piedi. Giocatori, tecnici e collaboratori hanno così completato l’ultimo tratto del percorso camminando, attirando inevitabilmente l’attenzione e la curiosità delle persone presenti nella zona. Foto e video sono finiti sui social. Un episodio sicuramente curioso in vista dell’apertura del Mondiale.

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