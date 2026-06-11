Repubblica Ceca a piedi verso l’allenamento: bus bloccato nel traffico in Messico

La preparazione della Repubblica Ceca in Messico è finita…a piedi. La nazionale, impegnata nel proprio ritiro, ha infatti dovuto fare i conti con un imprevisto logistico che ha rallentato il programma della giornata. L’autobus che trasportava giocatori e membri dello staff è rimasto bloccato all’ingresso del centro di allenamento a causa di un ingorgo particolarmente intenso. La situazione si è rapidamente complicata e il traffico nella zona è rimasto completamente paralizzato per quasi un’ora, senza lasciare possibilità di movimento al pullman della squadra.