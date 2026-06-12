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Partey salta l'esordio con il Ghana ai Mondiali: negato l'ingresso in Canada, cosa è successo

L'ex centrocampista dell'Arsenal, ora al Villarreal, indisponibile per il match di Toronto contro Panama: tutti i dettagli
2 min
TagsMondiali 2026canadaPartey

Scoppia l'ennesimo caso ai Mondiali 2026 e stavolta il fatto che lo scatena arriva dal Canada, dove il Ghana (in ritiro nella statunitense Boston) esordirà senza Thomas Partey al quale è stato negato l'ingresso nel Paese.

Mondiali 2026: il calendario

Ghana, il Canada nega il visto a Partey: il motivo

Partey, secondo quanto riportano i media britannici, è stato accusato nel luglio 2025 dalla Polizia Metropolitana di Londra di cinque capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale. Nel febbraio di quest'anno, è stato accusato di due nuovi capi d'accusa per stupro, anche questi sarebbero stati commessi tra il 2020 e il 2022. Il centrocampista si è dichiarato non colpevole e il processo a suo carico è previsto per il prossimo anno. Sul sito web del governo canadese, le norme relative all'ingresso nel Paese affermano: "Se hai commesso un reato o sei stato condannato per un reato, potresti non essere autorizzato a entrare in Canada".

 

 

L'ex Arsenal salterà l'esordio, ma potrà giocare negli Usa

Il 32enne centrocampista dell'Arsenal, oggi al Villarreal, salterà dunque la partita d'esordio del Ghana contro Panama in programma giovedì prossimo (18 giugno, ore 1 italiane) a Toronto. Partey ha invece libero accesso negli Stati Uniti e potrà giocare i due successivi match del Ghana, che è stato inserito nel Gruppo L dei Mondiali 2026: il primo a Boston contro l'Inghilterra (23 giugno, ore 22 italiane), il secondo a Filadelfia contro la Croazia (27 giugno, ore 23 italiane).

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