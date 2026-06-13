Dove vedere Australia-Turchia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
La Turchia di Vincenzo Montella, Kenan Yildiz, Zeki Celik e Hakan Calhanoglu, vuole partire col piede giusto nel Mondiale 2026: tra il dire e il fare c'è l'Australia del ct Tony Popovic e di Alessandro Circati. Vincere è l'imperativo comune per raggiungere gli Stati Uniti, vittoriosi per 4-1 sul Paraguay, al primo posto del gruppo D e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.
Australia-Turchia, l'orario
Australia-Turchia è in programma domenica 14 giugno, alle 6 ore italiane, al BC Place Vancouver, a Vancouver, in Canada. Quarta volta al Mondiale per l'Australia, terza per la Turchia che è tornata a qualificarsi dopo 24 anni.
Dove vedere Australia-Turchia in diretta tv
Australia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Australia-Turchia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Australia-Turchia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Popovic e Montella
AUSTRALIA (4-4-1-1): Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Bos; Metcalfe, Irvine, Hrustic, Herrington; Leckie; Touré. A disposizione: Izzo, Beach, Degenek, Geria, Behich, O’Neill, Trewin, Okon-Engstler, Devlin, Mabil, Irankunda, Volpato, Velupillay, Yengi. Ct: Popovic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yüksek: Yilmaz, Güler, Yildiz; Aktürkoglu. A disposizione: Altay, Ugurcan, Caglar, Ozcan, Muldur, Akaydin, Kabak, Kucku, Oguz, Ismail, Kahveci, Yunus, Baris, Gul. Ct: Montella.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
La Turchia di Vincenzo Montella, Kenan Yildiz, Zeki Celik e Hakan Calhanoglu, vuole partire col piede giusto nel Mondiale 2026: tra il dire e il fare c'è l'Australia del ct Tony Popovic e di Alessandro Circati. Vincere è l'imperativo comune per raggiungere gli Stati Uniti, vittoriosi per 4-1 sul Paraguay, al primo posto del gruppo D e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.
Australia-Turchia, l'orario
Australia-Turchia è in programma domenica 14 giugno, alle 6 ore italiane, al BC Place Vancouver, a Vancouver, in Canada. Quarta volta al Mondiale per l'Australia, terza per la Turchia che è tornata a qualificarsi dopo 24 anni.
Dove vedere Australia-Turchia in diretta tv
Australia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Australia-Turchia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Australia-Turchia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.