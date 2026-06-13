Dove vedere Australia-Turchia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

La Turchia di Vincenzo Montella , Kenan Yildiz, Zeki Celik e Hakan Calhanoglu , vuole partire col piede giusto nel Mondiale 2026 : tra il dire e il fare c'è l'Australia del ct Tony Popovic e di Alessandro Circati. Vincere è l'imperativo comune per raggiungere gli Stati Uniti, vittoriosi per 4-1 sul Paraguay , al primo posto del gruppo D e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.

Australia-Turchia, l'orario

Australia-Turchia è in programma domenica 14 giugno, alle 6 ore italiane, al BC Place Vancouver, a Vancouver, in Canada. Quarta volta al Mondiale per l'Australia, terza per la Turchia che è tornata a qualificarsi dopo 24 anni.

Dove vedere Australia-Turchia in diretta tv

Australia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Australia-Turchia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Australia-Turchia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.