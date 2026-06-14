Corriere dello Sport.it
domenica 14 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Germania-Curaçao, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo Houston Stadium, valida per la prima giornata del gruppo E: le probabili scelte di Nagelsmann e Advocaat
TagsGermaniaCuraçaoMondiali 2026

Allo Houston Stadium è il giorno di Germania-Curaçao, gara valida per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026, completato da Costa d'Avorio ed Ecuador. Una gironata da ricordare, a prescindere dal risultato e da un pronostico nettamente sbilanciato a favore degli uomini di Nagelsmann, per gli uomini di Advocaat, che per la prima volta nella loro storia si sono qualificati alla competizione iridata consentendo alla piccola isola caraibica di vivere un sogno a occhi aperti.

Germania-Curaçao, l'orario

Germania-Curaçao è in programma domenica 14 giugno, alle 19 ore italiane, allo Houston Stadium di Houston (Stati Uniti). La Germania va a caccia del quinto titolo. Per Curaçao, come detto, è una prima volta assoluta ed è già una vittoria.

Dove vedere Germania-Curaçao in diretta tv

Germania - Curaçao sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Germania-Curaçao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Germania-Curaçao, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Nagelsmann e Advocaat

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. A disposizione: Baumann, Nübel, Anton, Raum, Rüdiger, Thiaw, Amiri, Goretzka, P. Groß, Ouedraogo, Stiller, Beier, Leweling, Undav, Woltemade. Ct: Nagelsmann.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

CURAÇAO (5-4-1): Room; Floranus, Gaari, Chong, Bazoer, Obispo; Fonville, Leandro Bacuna, Locadia, Comanencia; Juninho Bacuna. A disposizione: Bodak, Doornbusch, Brenet, Noslin, Sambo, van Eijma, Felida, Martha, Roemeratoe, Antonisse, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Margaritha. Ct: Advocaat.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Allo Houston Stadium è il giorno di Germania-Curaçao, gara valida per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026, completato da Costa d'Avorio ed Ecuador. Una gironata da ricordare, a prescindere dal risultato e da un pronostico nettamente sbilanciato a favore degli uomini di Nagelsmann, per gli uomini di Advocaat, che per la prima volta nella loro storia si sono qualificati alla competizione iridata consentendo alla piccola isola caraibica di vivere un sogno a occhi aperti.

Germania-Curaçao, l'orario

Germania-Curaçao è in programma domenica 14 giugno, alle 19 ore italiane, allo Houston Stadium di Houston (Stati Uniti). La Germania va a caccia del quinto titolo. Per Curaçao, come detto, è una prima volta assoluta ed è già una vittoria.

Dove vedere Germania-Curaçao in diretta tv

Germania - Curaçao sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Germania-Curaçao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Germania-Curaçao, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali 2026, risultati e calendarioMondiali 2026, le classifiche dei gironi
1
Dove vedere Germania-Curaçao, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Nagelsmann e Advocaat

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS