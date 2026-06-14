Dove vedere Germania-Curaçao, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Allo Houston Stadium è il giorno di Germania-Curaçao , gara valida per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026 , completato da Costa d'Avorio ed Ecuador. Una gironata da ricordare, a prescindere dal risultato e da un pronostico nettamente sbilanciato a favore degli uomini di Nagelsmann, per gli uomini di Advocaat, che per la prima volta nella loro storia si sono qualificati alla competizione iridata consentendo alla piccola isola caraibica di vivere un sogno a occhi aperti.

Germania-Curaçao, l'orario

Germania-Curaçao è in programma domenica 14 giugno, alle 19 ore italiane, allo Houston Stadium di Houston (Stati Uniti). La Germania va a caccia del quinto titolo. Per Curaçao, come detto, è una prima volta assoluta ed è già una vittoria.

Dove vedere Germania-Curaçao in diretta tv

Germania - Curaçao sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Germania-Curaçao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Germania-Curaçao, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.