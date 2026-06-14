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Dove vedere Olanda-Giappone, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Dallas Stadium, valida per la prima giornata del gruppo F: le probabili scelte di Koeman e Moriyasu
TagsOlandaGiapponeMondiali 2026

Olanda-Giappone, a voi. Al Boston Stadium tocca a Malen e compagni scendere in campo nella prima giornata del gruppo F del Mondiale 2026, completato da Svezia e Tunisia. Sfida nella sfida con Suzuki, portiere del Parma. Gli Orange sono da più parti indicati come una delle possibili rivelazione del campionato iridato, ma occhio ai nipponici che sono, tradizionalmente, un avversario ostico per chiunque incroci la loro strada.

Olanda-Giappone, l'orario

Olanda-Giappone è in programma domenica 14 giugno, alle 22 ore italiane, al Dallas Stadium di Dallas (Stati Uniti). L'Olanda, tre volte finalista, partecipa per la dodicesima volta ai Mondiali. Il Giappone, che è stata la prima nazionale a qualificarsi per l'edizione in corso del Mondiale, ha staccato l'ottavo pass nella sua storia.

Dove vedere Olanda-Giappone in diretta tv

Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Olanda-Giappone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento per quanto riguarda DAZN. RaiPlay è invece fruibile gratuitamente e anche senza necessità di registrarsi. Potrete seguire in diretta Olanda-Giappone, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Koeman e Moriyasu

OLANDA (4-2-3-1): Varbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen. A disposizione: Roefs,  Flekken, Geertruida, Aké, Hato, Wieffer, Koopmeiners, De Roon, Kluivert, Til, Q. Timber, Lang, Brobbey, Depay,  Weghorst. Ct: Koeman.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: - .

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, J. Ito; Ueda. A disposizione: Osako, Hayakawa, Itakura, Seko, Tomiyasu, J. Suzuki, Y. Nagatomo, Sugawara, Tanaka, Maeda, Y. Suzuki, Goto, Shiogai, Machino, Ogawa. Ct: Moriyasu.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Olanda-Giappone, a voi. Al Boston Stadium tocca a Malen e compagni scendere in campo nella prima giornata del gruppo F del Mondiale 2026, completato da Svezia e Tunisia. Sfida nella sfida con Suzuki, portiere del Parma. Gli Orange sono da più parti indicati come una delle possibili rivelazione del campionato iridato, ma occhio ai nipponici che sono, tradizionalmente, un avversario ostico per chiunque incroci la loro strada.

Olanda-Giappone, l'orario

Olanda-Giappone è in programma domenica 14 giugno, alle 22 ore italiane, al Dallas Stadium di Dallas (Stati Uniti). L'Olanda, tre volte finalista, partecipa per la dodicesima volta ai Mondiali. Il Giappone, che è stata la prima nazionale a qualificarsi per l'edizione in corso del Mondiale, ha staccato l'ottavo pass nella sua storia.

Dove vedere Olanda-Giappone in diretta tv

Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Olanda-Giappone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento per quanto riguarda DAZN. RaiPlay è invece fruibile gratuitamente e anche senza necessità di registrarsi. Potrete seguire in diretta Olanda-Giappone, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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