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domenica 14 giugno 2026
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Ancelotti e la domanda provocatoria sulle sostituzioni: lui non la prende bene e reagisce così

Il ct dei verdeoro spiazzato da un quesito al termine di Brasile-Marocco: calma olimpica e saggio di educazione
2 min
TagsAncelottiBrasileMarocco

"Ho capito bene la domanda?". Carlo Ancelotti è rimasto incredulo alla quesito che gli è stato posto da una cronista al termine di Brasile-Marocco, valida per la prima giornata del gruppo C. termina con il risultato di 1-1 per effetto delle reti di Saibari e Vinicius Jr: "Non pensa di aver perso troppo tempo per le sostituzioni?".

Ancelotti replica con gentilezza alla cronista: "Penso di non aver perso tempo a fare i cambi"

Ancelotti ha avuto come riflesso spontaneo portarsi la mano destra dietro la nuca, grattandosi la testa, perplesso. Ha temporeggiato e poi, con grande educazione, ha risposto: "Ho fatto due cambi all'intervallo (Danilo per Ibañez e Fabinho per Casemiro) e due al 61' (Cunha per Paquetà e Luiz Henrique per Thiago). Penso di non aver perso tempo per fare i cambi". Il Brasile sarà impegnato nella seconda giornata del proprio raggruppamento sabato 20 giugno, alle 2:30 ore italiane, al Philadelphia Stadium contro Haiti.

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