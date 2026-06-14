Ancelotti e la domanda provocatoria sulle sostituzioni: lui non la prende bene e reagisce così

"Ho capito bene la domanda?" . Carlo Ancelotti è rimasto incredulo alla quesito che gli è stato posto da una cronista al termine di Brasile-Marocco , valida per la prima giornata del gruppo C . termina con il risultato di 1-1 per effetto delle reti di Saibari e Vinicius Jr: "Non pensa di aver perso troppo tempo per le sostituzioni?".

Ancelotti replica con gentilezza alla cronista: "Penso di non aver perso tempo a fare i cambi"

Ancelotti ha avuto come riflesso spontaneo portarsi la mano destra dietro la nuca, grattandosi la testa, perplesso. Ha temporeggiato e poi, con grande educazione, ha risposto: "Ho fatto due cambi all'intervallo (Danilo per Ibañez e Fabinho per Casemiro) e due al 61' (Cunha per Paquetà e Luiz Henrique per Thiago). Penso di non aver perso tempo per fare i cambi". Il Brasile sarà impegnato nella seconda giornata del proprio raggruppamento sabato 20 giugno, alle 2:30 ore italiane, al Philadelphia Stadium contro Haiti.