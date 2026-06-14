Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo Germania-Curaçao, proseguono le partite del girone E del Mondiale con la sfida tra Costa d'Avorio ed Ecuador. Ai nastri di partenza, le due nazionali sono le candidate a giocarsi il secondo posto del girone alle spalle della nazionale di Nagelsmann. Dopo la delusione in Coppa d'Africa a gennaio, la Costa d'Avorio si è ripresa nel percorso di avvicinamento al Mondiale con tre vittorie in amichevole contro Corea del Sud, Scozia e Francia. Il percorso di qualificazione per i sudamericani si è concluso già lo scorso settembre: da lì solo amichevoli, da segnalare i due pareggi illustri contro Marocco e Olanda.
Costa d'Avorio-Ecuador, l'orario
Costa d'Avorio-Ecuador è in programma lunedì 15 giugno, all'una, ora italiana, al Philadelphia Stadium di Philadelphia (Stati Uniti). Quarta partecipazione al Mondiale per la Costa d'Avorio: dopo le tre partecipazioni consecutive dal 2006 al 2014, gli africani avevano fallito l'obiettivo per due edizioni di seguito e sono tornati al campionato iridato in questa edizione. Quinta partecipazione invece per l'Ecuador, la seconda consecutiva.
Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador in diretta tv
Costa d'Avorio-Ecuador sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Costa d'Avorio-Ecuador, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Costa d'Avorio-Ecuador, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Faé e Beccacece
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Yahia Fofana; G. Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré, Kessie, Oulai; Diallo, Guessand, Diomande.
A disposizione: O. Diomandé, Seri, Singo, Adingra, Wahi, Operi, Diakite, Kone, S. Fofana, Pepe, Lafont, Toure, ìGuiagon, ìSingo, Bonny. Ct: Faé.
Indisponibili: Ndicka.
Squalificati: –.
Diffidati: –.
ECUADOR (4-3-3): Galìndez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Franco; Yeboah, Enner Valencia, Plata.
A disposizione: Torres, Alcivar, Estupinan, A. Valencia, Paez, Rodriguez, Ramirez, J. Caicedo, Castillo, Angulo, Valle, Arevalo, Porozo, Medina, Minda. Ct: Beccacece.
Indisponibili: –.
Squalificati: –.
Diffidati: –.
Dopo Germania-Curaçao, proseguono le partite del girone E del Mondiale con la sfida tra Costa d'Avorio ed Ecuador. Ai nastri di partenza, le due nazionali sono le candidate a giocarsi il secondo posto del girone alle spalle della nazionale di Nagelsmann. Dopo la delusione in Coppa d'Africa a gennaio, la Costa d'Avorio si è ripresa nel percorso di avvicinamento al Mondiale con tre vittorie in amichevole contro Corea del Sud, Scozia e Francia. Il percorso di qualificazione per i sudamericani si è concluso già lo scorso settembre: da lì solo amichevoli, da segnalare i due pareggi illustri contro Marocco e Olanda.
Costa d'Avorio-Ecuador, l'orario
Costa d'Avorio-Ecuador è in programma lunedì 15 giugno, all'una, ora italiana, al Philadelphia Stadium di Philadelphia (Stati Uniti). Quarta partecipazione al Mondiale per la Costa d'Avorio: dopo le tre partecipazioni consecutive dal 2006 al 2014, gli africani avevano fallito l'obiettivo per due edizioni di seguito e sono tornati al campionato iridato in questa edizione. Quinta partecipazione invece per l'Ecuador, la seconda consecutiva.
Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador in diretta tv
Costa d'Avorio-Ecuador sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Costa d'Avorio-Ecuador, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Costa d'Avorio-Ecuador, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.