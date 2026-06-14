Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dopo Germania-Curaçao, proseguono le partite del girone E del Mondiale con la sfida tra Costa d'Avorio ed Ecuador . Ai nastri di partenza, le due nazionali sono le candidate a giocarsi il secondo posto del girone alle spalle della nazionale di Nagelsmann. Dopo la delusione in Coppa d'Africa a gennaio, la Costa d'Avorio si è ripresa nel percorso di avvicinamento al Mondiale con tre vittorie in amichevole contro Corea del Sud, Scozia e Francia. Il percorso di qualificazione per i sudamericani si è concluso già lo scorso settembre: da lì solo amichevoli, da segnalare i due pareggi illustri contro Marocco e Olanda.

Costa d'Avorio-Ecuador, l'orario

Costa d'Avorio-Ecuador è in programma lunedì 15 giugno, all'una, ora italiana, al Philadelphia Stadium di Philadelphia (Stati Uniti). Quarta partecipazione al Mondiale per la Costa d'Avorio: dopo le tre partecipazioni consecutive dal 2006 al 2014, gli africani avevano fallito l'obiettivo per due edizioni di seguito e sono tornati al campionato iridato in questa edizione. Quinta partecipazione invece per l'Ecuador, la seconda consecutiva.

Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador in diretta tv

Costa d'Avorio-Ecuador sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Costa d'Avorio-Ecuador, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Costa d'Avorio-Ecuador, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.