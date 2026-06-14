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Dove vedere Svezia-Tunisia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Dallas Stadium, valida per la prima giornata del gruppo F: le probabili scelte di Potter e Lamouchi
TagsSveziaTunisiaMondiali 2026

Nella notta italiana scendono in campo Svezia e Tunisia. Si chiude la prima tornata di partite del girone F dopo la sfida tra Olanda e Giappone. Sulla carta, le due nazionali partono per lottare per il miglior piazzamento possibile al terzo posto, con le altre due selezioni date in vantaggio. Occhio però a sottovalutare scandnavi e nordafricani: da una parte Gyokeres e Isak, dall'altra l'estro di Gharbi e Slimane.

Svezia-Tunisia, l'orario

Svezia-Tunisia è in programma lunedì 15 giugno, alle 4 ore italiane, all'Estadio Monterrey di Monterrey (Messico). La Svezia, dopo la mancata qualificazione per il Qatar, torna al Mondiale per la sua tredicesima partecipazione nella storia. Settima partecipazione invece per la Tunisia: dopo le due delusioni per Sudafrica e Brasile, i nordafricani si sono ripresi partecipando alle ultime due edizioni consecutive.

Dove vedere Svezia-Tunisia in diretta tv

Svezia-Tunisia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Svezia-Tunisia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Svezia-Tunisia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Potter e Lamouchi

SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Smith; Johansson, Bergvall, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

A disposizione: Zetterstrom, Elanga, Svensson, Nygren, V. Johansson, Sema, Ekdal, Starfelt, Svanberg, Lindelof, Bernhardsson, Zeneli, Stroud, Nilsson, Ali. Ct: Potter.

Indisponibili: –.

Squalificati: –.

Diffidati: –.

TUNISIA (4-3-3): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Skhiri, Khedira, Hannibal; Slimane, Mastouri, Gharbi. 

A disposizione: Aymen Dahmen, Arous, Achouri, Saad, Ben Ouanes, Ayari, Hadj Mahmoud, Elloumi, Chaouat, Ben Hmida, Ben Hessen, Neffati, Chikhaoui, Tounekti, Bronn. Ct : Lamouchi.

Indisponibili: –.

Squalificati: –.

Diffidati: –.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Nella notta italiana scendono in campo Svezia e Tunisia. Si chiude la prima tornata di partite del girone F dopo la sfida tra Olanda e Giappone. Sulla carta, le due nazionali partono per lottare per il miglior piazzamento possibile al terzo posto, con le altre due selezioni date in vantaggio. Occhio però a sottovalutare scandnavi e nordafricani: da una parte Gyokeres e Isak, dall'altra l'estro di Gharbi e Slimane.

Svezia-Tunisia, l'orario

Svezia-Tunisia è in programma lunedì 15 giugno, alle 4 ore italiane, all'Estadio Monterrey di Monterrey (Messico). La Svezia, dopo la mancata qualificazione per il Qatar, torna al Mondiale per la sua tredicesima partecipazione nella storia. Settima partecipazione invece per la Tunisia: dopo le due delusioni per Sudafrica e Brasile, i nordafricani si sono ripresi partecipando alle ultime due edizioni consecutive.

Dove vedere Svezia-Tunisia in diretta tv

Svezia-Tunisia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Svezia-Tunisia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Svezia-Tunisia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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