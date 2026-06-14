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domenica 14 giugno 2026
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Lo chalet tifa Argentina

Leggi il commento sui Mondiali 2026 visti dai tifosi del Napoli
Mimmo Carratelli
1 min
TagsMondiali 2026napoli

Pacata panoramica allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina sul Mondiale in America, Canada e Messico, tifo dichiarato per l’Argentina e occhio al Belgio napoletano. È cominciato il Mondiale, esclama con moderato entusiasmo Salvatore pittore di alici. L’inno ufficiale, con la voce di Sinatra, è the lady is a Trump, insinua Gennaro Piromallo salumiere.

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