Incredibile Inghilterra: dopo il furto degli scarpini ora c'è un "allarme di minaccia imminente"

L' Inghilterra di Tuchel sembra alle prese con una sorta di maledizione. Si materializza un'improvvisa allerta per una "minaccia imminente" che fa seguito al furto di attrezzature per l'allenamento "del valore di ben 14.000 euro, prontamente recuperate e in perfette condizioni", come riportato da Mundo Deportivo. A tal proposito, il portale spagnolo ha inoltre confermato dato un aggiornamento sulla vicenda ormai nota raccontando che "due persone sono già state arrestate, in quanto principali sospettate".

Per l'Inghilterra è una sorta di Odissea negli Stati Uniti

Da un momento di stress all'altro. Non è una sorpresa che le alte temperature e l'umidità sarebbero state due delle caratteristiche principali del Mondiale 2026, proprio come nella Coppa del Mondo per Club, ma ora ci si mettono anche i temporali a tenere in apprensione I Tre Leoni, che stanno vivendo una sorta di Odissea negli Stati Uniti.

Inghilterra alle prese con l'allerta temporali violenti in Kansas

Come riportato dalla stampa inglese al seguito della nazionale, infatti, è arrivato un avviso sui telefoni cellulari di chi si trova, come l'Inghilterra, nel Kansas, ma non solo. Il testo recita: "Allerta di minaccia imminente. Servizio meteorologico nazionale: allerta temporali violenti in vigore per quest'area fino alle 21:00 CDT per venti distruttivi a 80 miglia orarie. Cercate riparo in un edificio solido, lontano dalle finestre. I detriti volanti possono essere mortali per chi si trova all'aperto. L'allerta tornado rimane in vigore fino alle 23:00 (ora centrale) per il Kansas nord-orientale e centro-orientale e il Missouri centro-occidentale".

Mondiali 2026, in quale girone è inserita l'Inghilterra

L'Inghilterra, inserita nel gruppo L, debutterà mercoledì 17 giugno (22 ore italiane) al Dallas Stadium contro la Croazia. Nel raggruppamento sono inserite anche Ghana e Panama.