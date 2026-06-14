Clamoroso ai Mondiali: arriva contro la Germania il primo storico gol di Curaçao

Un gol storico; una rete bella, festeggiata a lungo in campo e sugli spalti e che è destinata ad entrare di diritto nella storia dei Mondiali di calcio. Al 21' di Germania-Curaçao, con i tedeschi avanti 1-0 (grazie al gol segnato da Nmecha ad inizio gara), la nazionale caraibica ha trovato il pareggio.

Curaçao nella storia dei Mondiali

Il primo gol segnato da Curaçao nei Mondiali. Una rete inaspettata, arrivata dopo venti minuti di dominio assoluto dei tedeschi, capaci di sbloccare il risultato e di sfiorare almeno altre tre volte il raddoppio (con Wirtz, Musiala e e Nmecha). Dopo un tentativo di Bacuna (che ha spedito la palla sopra la traversa), è arrivata la rete dell'1-1, firmata da Comenencia.

Lo storico gol di Comenencia

Il centrocampista, che dal 2023 al 2025 ha vestito la maglia della Juventus Next Gen e oggi gioca in Svizzera con il Zurigo, ha ricevuto palla da Locadia e ha calciato di prima intenzione: il tiro, leggermente deviato da Kimmich, si è spento alle spalle dell'incolpevole Neur, inutilmente proteso in tuffo. Un gol bello e festeggiato a lungo: in campo e sugli spalti, tra gioia, emozione e un pizzico di sorpresa, che ha accompagnato i tifosi caraibici.