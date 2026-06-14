Germania-Curacao diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo E. Coppa del mondo oggi LIVE

È il giorno dell'esordio della Germania ai Mondiali di calcio 2026, una delle squadre favorite per la vittoria finale. All’Houston Stadium, in Texas, la nazionale di Julian Nagelsmann affronta il Curaçao , squadra alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo . Il calcio d’inizio è in programma alle 19 italiane, quando a Houston saranno invece le 12 locali, per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026, con il match tra Costa d'Avorio ed Ecuador che si giocherà invece all'1 di notte. Segui il pre e il post partita con tutte le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro marocchino Jalal Jayed, assistito dai connazionali Zakaria Brinssi e Mustapha Akarkad. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al sudafricano Tom Abongile, coadiuvato dal connazionale Zikhile Siwela in qualità di assistente di riserva

18:40

L'armata tedesca

La Germania partecipa al 21° Mondiale della sua storia, più partecipazioni di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale. I tedeschi, inoltre, hanno vinto il torneo ben quattro volte, un record per una squadra europea al pari dell’Italia

18:35

Dick Advocaat è l'allenatore più anziano del Mondiale 2026

A 78 anni e 260 giorni sarà il Commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione

18:25

La favola del Curaçao

La piccola isola vicino alle coste del Venezuela si appresta a vivere il debutto più importante della sua storia ai Mondiali 2026: è diventata il Paese meno popoloso di sempre a qualificarsi alla Coppa del Mondo, parte nettamente sfavorita secondo i pronostici ma sogna l'impresa. Guidata dall'esperto tecnico olandese Dick Advocaat, l' "Onda Blu” affronta la rassegna iridata con entusiasmo e senza particolari pressioni, forte di un traguardo già storico. Tra i giocatori più attesi c'è Tahith Chong, chiamato a trascinare una squadra che punta a sorprendere contro una Germania desiderosa di riscattare le delusioni delle ultime edizioni. Dopo Curaçao, nei prossimi giorni faranno il loro esordio mondiale anche Capo Verde, Giordania e Uzbekistan

18:15

Curaçao, le scelte di Advocaat

Curaçao (4-2-3-1): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna: Hansen, Chong, L.Bacuna; Locadia. Ct. Advocaat

18:10

Germania, le formazioni ufficiali di Nagelsmann

La Germania scende in campo con un 4-2-3-1: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

18:06

Dove vedere Germania-Curaçao in diretta tv

Germania-Curaçao sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky

18:01

Nessun precedente tra Germania e Curaçao

Primo incrocio in assoluto tra le due nazionali. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1 pareggio, 2 sconfitte)

Houston Stadium di Houston, Texas (Stati Uniti)