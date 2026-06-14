Germania-Curacao diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo E. Coppa del mondo oggi LIVE
È il giorno dell'esordio della Germania ai Mondiali di calcio 2026, una delle squadre favorite per la vittoria finale. All’Houston Stadium, in Texas, la nazionale di Julian Nagelsmann affronta il Curaçao, squadra alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Il calcio d’inizio è in programma alle 19 italiane, quando a Houston saranno invece le 12 locali, per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026, con il match tra Costa d'Avorio ed Ecuador che si giocherà invece all'1 di notte. Segui il pre e il post partita con tutte le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
18:45
L'arbitro dell'incontro Germania-Curaçao
A dirigere l’incontro sarà l’arbitro marocchino Jalal Jayed, assistito dai connazionali Zakaria Brinssi e Mustapha Akarkad. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al sudafricano Tom Abongile, coadiuvato dal connazionale Zikhile Siwela in qualità di assistente di riserva
18:40
L'armata tedesca
La Germania partecipa al 21° Mondiale della sua storia, più partecipazioni di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale. I tedeschi, inoltre, hanno vinto il torneo ben quattro volte, un record per una squadra europea al pari dell’Italia
18:35
Dick Advocaat è l'allenatore più anziano del Mondiale 2026
A 78 anni e 260 giorni sarà il Commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione
18:25
La favola del Curaçao
La piccola isola vicino alle coste del Venezuela si appresta a vivere il debutto più importante della sua storia ai Mondiali 2026: è diventata il Paese meno popoloso di sempre a qualificarsi alla Coppa del Mondo, parte nettamente sfavorita secondo i pronostici ma sogna l'impresa. Guidata dall'esperto tecnico olandese Dick Advocaat, l' "Onda Blu” affronta la rassegna iridata con entusiasmo e senza particolari pressioni, forte di un traguardo già storico. Tra i giocatori più attesi c'è Tahith Chong, chiamato a trascinare una squadra che punta a sorprendere contro una Germania desiderosa di riscattare le delusioni delle ultime edizioni. Dopo Curaçao, nei prossimi giorni faranno il loro esordio mondiale anche Capo Verde, Giordania e Uzbekistan
18:15
Curaçao, le scelte di Advocaat
Curaçao (4-2-3-1): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna: Hansen, Chong, L.Bacuna; Locadia. Ct. Advocaat
18:10
Germania, le formazioni ufficiali di Nagelsmann
La Germania scende in campo con un 4-2-3-1: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
18:06
Dove vedere Germania-Curaçao in diretta tv
Germania-Curaçao sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky
18:01
Nessun precedente tra Germania e Curaçao
Primo incrocio in assoluto tra le due nazionali. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1 pareggio, 2 sconfitte)