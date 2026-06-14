Olanda-Giappone diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo F live

Grande attesa all'AT&T Stadium per l'esordio dell'Olanda, da molti inserita tra le possibili sorprese dei Mondiali. Tanti i volti noti per i tifosi italiani: da Malen a Dumfries, da Reijnders a Koopmeiners. Occhio però al Giappone, un avversario sempre tosto, guidato da Suzuki in porta.
22:03
3' Subito pericoloso Malen
L'attaccante della Roma servito in area, è velocissimo a girarsi e a tirare in porta: Suzuki devia in angolo.
21:59
Comincia la partita
Calcio d'inizio affidato all'Olanda
21:35
La partita di Malen
L'attaccante della Roma, assoluto protagonista in Serie A, è stato il più criticato dai media olandesi dopo le amichevoli pre mondiali. Gli imputano la mancanza di gol e si sono schierati apertamente con Depay, che ha perso il ballottaggio ed è in panchina. Malen è chiamato a rispondere alle critiche.
21:20
La squadra arbitrale
La partita sarà arbitrata dallo statunitense Elfath. I guardalinee saranno Parker e Atkins, quarto uomo Garcia, al Var Ramirez.
20:55
Le formazioni ufficiali
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda.
20:43
La partita in tv
Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Servizio streaming attivo anche su RaiPlay
AT&T Stadium, Arlington