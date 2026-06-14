Olanda-Giappone diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo F live

22:03

3' Subito pericoloso Malen

L'attaccante della Roma servito in area, è velocissimo a girarsi e a tirare in porta: Suzuki devia in angolo.

21:59

Comincia la partita

Calcio d'inizio affidato all'Olanda

21:35

La partita di Malen

L'attaccante della Roma, assoluto protagonista in Serie A, è stato il più criticato dai media olandesi dopo le amichevoli pre mondiali. Gli imputano la mancanza di gol e si sono schierati apertamente con Depay, che ha perso il ballottaggio ed è in panchina. Malen è chiamato a rispondere alle critiche.

21:20

La squadra arbitrale

La partita sarà arbitrata dallo statunitense Elfath. I guardalinee saranno Parker e Atkins, quarto uomo Garcia, al Var Ramirez.

20:55

Le formazioni ufficiali

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda.

20:43

La partita in tv

Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Servizio streaming attivo anche su RaiPlay

AT&T Stadium, Arlington