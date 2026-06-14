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domenica 14 giugno 2026
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Olanda
Olanda
    Giappone
    Giappone
      0 - 0
      5' 1° tempo
      Mondiali - 14.06.2026
      Dallas Stadium

      Arbitro Ismail Elfath
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Olanda
      0 - 0
      5' 1° tempo
      Giappone

      Olanda-Giappone diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo F live

      Malen e compagni sfidano la nazionale guidata da Moriyasu: segui tutti gli aggiornamenti in diretta
      3 min
      Aggiorna

      Grande attesa all'AT&T Stadium per l'esordio dell'Olanda, da molti inserita tra le possibili sorprese dei Mondiali. Tanti i volti noti per i tifosi italiani: da Malen a Dumfries, da Reijnders a Koopmeiners. Occhio però al Giappone, un avversario sempre tosto, guidato da Suzuki in porta.

      22:03

      3' Subito pericoloso Malen

      L'attaccante della Roma servito in area, è velocissimo a girarsi e a tirare in porta: Suzuki devia in angolo. 

      21:59

      Comincia la partita

      Calcio d'inizio affidato all'Olanda

      21:35

      La partita di Malen

      L'attaccante della Roma, assoluto protagonista in Serie A, è stato il più criticato dai media olandesi dopo le amichevoli pre mondiali. Gli imputano la mancanza di gol e si sono schierati apertamente con Depay, che ha perso il ballottaggio ed è in panchina. Malen è chiamato a rispondere alle critiche. 

      21:20

      La squadra arbitrale

      La partita sarà arbitrata dallo statunitense Elfath. I guardalinee saranno Parker e Atkins, quarto uomo Garcia, al Var Ramirez.

      20:55

      Le formazioni ufficiali

      OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.

      GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda.

      20:43

      La partita in tv

      Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Servizio streaming attivo anche su RaiPlay

      AT&T Stadium, Arlington

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

      Da non perdere

      La partita in diretta

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