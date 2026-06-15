Dove vedere Spagna-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via anche il gruppo H di questi Mondiali . La Spagna , vincitore della Nations League del 2023 e dell'Europeo del 2024, è tra le candidate al successo anche in questa competizione. Le "furie rosse" faranno il proprio esordio contro Capo Verde, alla prima partecipazione al Mondiale. Riflettori su Lamine Yamal , che da venerdì ha iniziato a lavorare a pieno ritmo con i propri compagni.

Spagna-Capo Verde, l'orario

Spagna-Capo Verde è in programma lunedì 15 giugno, alle 18:00 ora italiana, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il direttore di gara sarà il giordano Makhadmeh. Gli assistenti Alkalaf e Alroalie. Il quarto uomo Rojas. Al var Dickerson coadiuvato da Al Marri e Ming.

Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv

Spagna-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Spagna-Capo Verde, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.