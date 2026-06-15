Dove vedere Spagna-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via anche il gruppo H di questi Mondiali. La Spagna, vincitore della Nations League del 2023 e dell'Europeo del 2024, è tra le candidate al successo anche in questa competizione. Le "furie rosse" faranno il proprio esordio contro Capo Verde, alla prima partecipazione al Mondiale. Riflettori su Lamine Yamal, che da venerdì ha iniziato a lavorare a pieno ritmo con i propri compagni.
Spagna-Capo Verde, l'orario
Spagna-Capo Verde è in programma lunedì 15 giugno, alle 18:00 ora italiana, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il direttore di gara sarà il giordano Makhadmeh. Gli assistenti Alkalaf e Alroalie. Il quarto uomo Rojas. Al var Dickerson coadiuvato da Al Marri e Ming.
Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv
Spagna-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Spagna-Capo Verde, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Spagna-Capo Verde, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di De La Fuente e Bubista
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Alex Baena.
A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Gavi, Olmo, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Kamiro Monteiro; Ryan Mendes, Nuno da Costa, Jovane Cabral.
A disposizione: Marcio Rosa, CJ dos Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Stopira, Moreira, Laros Duarte, Joao Paulo, Deroy Duarte, Yannick Semedo, Helio Varela, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Benchimol, Dailon Livramento. Ct: Bubista.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Al via anche il gruppo H di questi Mondiali. La Spagna, vincitore della Nations League del 2023 e dell'Europeo del 2024, è tra le candidate al successo anche in questa competizione. Le "furie rosse" faranno il proprio esordio contro Capo Verde, alla prima partecipazione al Mondiale. Riflettori su Lamine Yamal, che da venerdì ha iniziato a lavorare a pieno ritmo con i propri compagni.
Spagna-Capo Verde, l'orario
Spagna-Capo Verde è in programma lunedì 15 giugno, alle 18:00 ora italiana, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il direttore di gara sarà il giordano Makhadmeh. Gli assistenti Alkalaf e Alroalie. Il quarto uomo Rojas. Al var Dickerson coadiuvato da Al Marri e Ming.
Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv
Spagna-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Spagna-Capo Verde, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Spagna-Capo Verde, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.