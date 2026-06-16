Dove vedere Iraq-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scocca l'ora della Norvegia di Erling Braut Haaland . Tra le possibili sorprese di questo Mondiale figura senza dubbio la nazionale di Solbakken , capace di dominare il girone di qualificazione in cui era inserita l'Italia, battuta sia all'andata che al ritorno. Di fronte, nella splendida cornice di Foxborough, ci sarà l'Iraq del ct Arnold , l'ultima selezione a qualificarsi in ordine cronologico, dopo la finale del playoff intercontinentale giocata contro la Bolivia (2-1) lo scorso marzo. I Leoni della Mesopotamia venderanno cara la pelle.

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Iraq-Norvegia, l'orario

Iraq-Norvegia si disputerà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno a mezzanotte (ora italiana) al "Gillette Stadium" di Foxborough.

Dove vedere Iraq-Norvegia in diretta tv

Iraq-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Dove vedere Iraq-Norvegia in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Iraq-Norvegia, sfida del girone I dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.