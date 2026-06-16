"Il calcio è tenuto in ostaggio dai dirigenti chiusi in uffici climatizzati". Jurgen Klopp , ex tecnico del Liverpool ed attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull , commenta il Mondiale in corso di svolgimento negli Stati Uniti e critica in modo netto le pause che caratterizzano le sfide.

Klopp contro l'hydration break

Klopp critica aspramente l'introduzione dell'hydration break ed è molto duro con l'organizzazione del torneo. "Queste cosiddette pause per l'idratazione ci sono state presentate come uno scudo per il benessere dei giocatori, ma non sono altro che una gabbia dorata costruita per gli sponsor", ha dichiarato.

Klopp e il Mondiale: "A chi giova davvero?"

"Ho visto i giocatori rimanere fermi durante le pause a causa del caldo, mentre le pause pubblicitarie dettavano il ritmo della partita. A chi giova davvero la Coppa del Mondo? Ai tifosi, ai giocatori o agli inserzionisti?", ha aggiunto ai microfoni della tv tedesca ZDF, per la quale commenta le sfide dei Mondiali.