La Francia batte il Senegal 3-1: Mbappé firma doppietta e record nell'esordio Mondiale

La Francia brilla a New York contro il Senegal nella gara d'esordio ai Mondiali . La prima partita del Gruppo I finisce con uno spettacolare 3-1 della squadra di Deschamps ai danni di quella di Thiaw, alla sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico, mentre da giocatore aveva disputato soltanto una partita nel torneo, fornendo l'assist per il 'golden gol' di Henri Camara, contro la Svezia, nel 2002, che valse alla Nazionale africana l'accesso ai quarti di finale (il miglior risultato di sempre dei senegalesi in una singola edizione dei Mondiali). È stata una notte da record per Kylian Mbappé che firma la doppietta e diventa il miglior marcatore francese di tutti i tempi con 58 gol in 99 presenze, superando Olivier Giroud e Thierry Henry. Con 14 gol ai Mondiali, l'attaccante del Real Madrid sale anche sul podio dei migliori marcatori in Coppa del Mondo dietro a Miroslav Klose, 16 gol, Ronaldo, 15, ed eguagliando Gerd Müller. Tutto lascia pensare che sarà un ultimo capitolo di una lunga storia d'amore, che si chiuderà nel migliore dei modi per Didier Deschamps, che ha già ufficializzato il suo addio alla panchina dei Bleus alla fine di questa Coppa del Mondo e ha una missione: raggiungere la quinta finale nelle ultime sette edizioni (1998, 2006, 2018, 2022): traguardo doppio rispetto a qualsiasi altra Nazionale nello stesso periodo. Inoltre, quella dei Bleus potrebbe diventare la terza squadra a raggiungere tre finali consecutive, dopo la Germania Ovest (1982-1990) e il Brasile (1994-2002).

Il Senagal pungente con Jackson, Mané e Sarr

Deschamps schiera Rabiot in mediana con Thouameni; in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembelé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Nel primo tempo è la squadra francese a dettare i ritmi di una partita senza idee chiare per i Bleus che infatti regalano al Senegal due occasioni d'oro. La più lampante è il palo di Nicolas Jackson al 25': tutto nasce da un errore di Mbappé, in campo con una patch "speciale" sulla maglia riservata al capocannoniere dell'ultima edizione dei Mondiali, che perde palla e lancia in contropiede Diouf che verticalizza in profondità per l'attaccante del Bayern Monaco, in prestito dal Chelsea. Doppio passo, sinistro potente che però colpisce prima il palo, poi il tacco di Maignan e infine si spegne in angolo. La Francia si risveglia dal brivido con il cross dalla destra di Dembelé, Koulibaly interviene in maniera goffa all'interno dell'area ma riesce comunque a mettere in angolo. Olise dalla bandierina che, poi, finisce direttamente tra le braccia di Mendy. Il Senegal però continua a ballare sull'erba con Mané e Sarr nei sei minuti di recupero concessi prima del fischio dell'intevallo dell'arbitro australiano Faghani: il vice-capitano dell'Al Nassr si inserisce sulla sinistra, la mette in mezzo per il compagno del Crystal Palace, che posizionato centralmente colpisce male e calcia alto il rigore in movimento.

Il rigore non dato, le polemiche e Mbappé stellare

Il secondo tempo riparte con le polemiche della panchina della Francia con il quarto ufficiale per un calcio di rigore non dato al 58' con Mané che stende in area Mbappé in scivolata: dopo l'on field review su segnalazione del Var, il fischietto australiano rimane fermo sulla sua decisione e quindi non assegna alcun calcio dal dischetto. La stella del Real Madrid si galvanizza e al 65' non sbaglia a raccogliere il passaggio filtrante di Olise: firma il 77° gol in nazionale (raggiunge così Olivier Giroud) e sblocca oltre al match anche l'esultanza liberatoria in panchina di Deschamps. La risposta del Senegal arriva, seppur in fuorigioco, ancora con Jackson che sigla il pari subito annullato e quindi "fantasma" vista l'evidente posizione irregolare. Barcola mette l'acceleratore e all'82' nonostante il caldo asfissiante che super ai 32° firma il raddoppio con il destro. A brillare però più dei 90' sono gli ultimi tre minuti di recupero degli otto concessi: Ibrahim Mbaye accorcia le distanze al 95' ma un minuto dopo sale in cattedra Mbappé con una magia degna del suo talento, ovvero con un eurogol da 30 metri. Al momento Kylian è il capocannoniere del Mondiale, essendo l'unico ad aver siglato una doppietta.

Koulibaly: "Partita contro una delle squadre più forti al mondo. Da Napoli..."

"È stata una partita difficile contro una delle squadre più forti al mondo. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a segnare. Nel secondo tempo siamo calati e ci hanno messo in difficoltà, noi dobbiamo lavorare per essere più concreti. Ho molti amici in Italia, soprattutto a Napoli, e ho ricevuto tanti messaggi. Non giocavo da due mesi e non è stata facile, ora ci sarà una partita importante con la Norvegia dove dovremo fare punti", ha detto l'ex difensore del Napoli, dopo la sconfitta all'esordio ai Mondiali 2026 contro la Francia.

Mbappé e Deschamps: "Non c'è vendetta. La Francia vuole fare la storia"

"Penso che era importante iniziare bene e questa vittoria ci dà molta tranquillità. Non è facile vincere e fare la differenza per il proprio paese, non è stata una partita facile ma sappiamo che in qualsiasi momento possiamo fare la differenza". Così Kylian Mbappé, attaccante della Francia, dopo il successo contro il Senegal all'esordio ai Mondiali 2026. Vittoria caratterizzata da una doppietta dell'attaccante del Real Madrid. "Non c'è vendetta per le critiche, se dovessi scendere in campo per rispondere alle critiche dovrei giocare fino a 80 anni. Gioco per fare la storia per il mio Paese, il resto farà sempre parte della mia carriera. Ora abbiamo una partita importante con l'Iraq", ha aggiunto. "Vincere la prima partita è sempre importante ma non è decisivo. C''erano tanti tifosi francesi e il calcio è sempre bello. Ora vediamo come proseguirà il nostro torneo", ha dichiarato invece il ct francese Didier Deschamps.