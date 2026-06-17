Dove vedere Ghana-Panama, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Ghana e Panama fanno il loro esordio ai Mondiali 2026 , in occasione della penultima sfida prevista dal programma della prima giornata della fase a gironi. La selezione di Queiroz è alla quinta apparizione in una Coppa del Mondo, conquistata grazie al successo contro Comore arrivato lo scorso ottobre. Le Black Stars, dal canto loro, vogliono subito dimenticare la mancata qualificazione all'ultima edizione della Coppa d'Africa. Di fronte, un Panama che ha staccato il pass per il Mondiale per la seconda volta nella sua storia, a otto anni dal loro debutto assoluto nel torneo. Los Canaleros hanno vinto il Gruppo A del terzo turno delle qualificazioni Concacaf.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Ghana-Panama, l'orario

Ghana-Panama andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno alle ore 01:00 tra le mura del "Toronto Stadium".

Dove vedere Ghana-Panama in diretta tv

Ghana-Panama sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Ghana-Panama, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Ghana e Panama anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.