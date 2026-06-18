Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il primo appuntamento odierno vedrà protagoniste Repubblica Ceca e Sudafrica nel gruppo A, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Entrambe le nazionali sono attualmente a secco di punti, dopo le sconfitte incassate al debutto nel torneo contro Corea del Sud e Messico. Il discorso qualificazione passa dalla partita di oggi.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Repubblica Ceca-Sudafrica, l'orario
Repubblica Ceca-Sudafrica si giocherà oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 18 (italiane) all'Atlanta Stadium.
Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica in diretta tv
Repubblica Ceca-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Repubblica Ceca-Sudafrica, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Repubblica Ceca e Sudafrica anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Koubek e Broos
REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Darida, Zeleny; Provod, Sulc; Schick. A disposizione: Hornicek, Stanek, Chaloupek, Zima, Jurásek, Sadílek, Cerv, Sochurek, Sojka, Doudera, Visinsky, Hlozek, Chytil, Kuchta, Chory. Ct: Koubek.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
SUDAFRICA (4-2-3-1): R. Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; J. Adams, Mokoena; Appollis, Mbatha, Moremi; Foster. A disposizione: Chaine, Goss, Makhanya, Sibisi, Ndamane, Kabini, Cross, Matuludi, Sebelebele, Mofokeng, Maseko, Rayners, Makgopa. Ct: Broos.
Indisponibili: -. Squalificati: Sithole, Zwane. Diffidati: Sibisi, Mokoena.
Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il primo appuntamento odierno vedrà protagoniste Repubblica Ceca e Sudafrica nel gruppo A, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Entrambe le nazionali sono attualmente a secco di punti, dopo le sconfitte incassate al debutto nel torneo contro Corea del Sud e Messico. Il discorso qualificazione passa dalla partita di oggi.
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Repubblica Ceca-Sudafrica, l'orario
Repubblica Ceca-Sudafrica si giocherà oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 18 (italiane) all'Atlanta Stadium.
Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica in diretta tv
Repubblica Ceca-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Repubblica Ceca-Sudafrica, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Repubblica Ceca e Sudafrica anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.