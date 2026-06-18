Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Il primo appuntamento odierno vedrà protagoniste Repubblica Ceca e Sudafrica nel gruppo A , nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Entrambe le nazionali sono attualmente a secco di punti, dopo le sconfitte incassate al debutto nel torneo contro Corea del Sud e Messico. Il discorso qualificazione passa dalla partita di oggi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Repubblica Ceca-Sudafrica, l'orario

Repubblica Ceca-Sudafrica si giocherà oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 18 (italiane) all'Atlanta Stadium.

Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica in diretta tv

Repubblica Ceca-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Repubblica Ceca-Sudafrica, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Repubblica Ceca e Sudafrica anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.