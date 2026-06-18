Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le condizioni del papà di Messi dopo le lacrime di Leo in campo: il comunicato ufficiale della famiglia

Momento complicato dal punto di vista personale per il fenomeno dell'Argentina, autore di una tripletta al debutto contro l'Algeria
3 min
TagsargentinaMessiMondiali 2026

Prima del Mondiale, prima dei record, prima dell'amata Argentina, la famiglia Messi chiede rispetto. Le lacrime di Lio dopo il primo dei tre gol segnati al debutto contro l'Algeria, le sue parole a fine partita con le quali faceva riferimento a situazioni esterne al campo di gioco, hanno scatenato la tempesta perfetta dal punto di vista mediatico, con la difficile situazione di papà Jorge diventata oggetto delle più disparate speculazioni. Un bailamme cui il nucleo familiare ha inteso mettere un freno con un lungo e accorato comunicato.

"Jorge fa progressi, chiediamo rispetto e discrezione"

Una questione strettamente privata che diventa di pubblico dominio e che viene distorta attraverso informazioni non veritiere, è difficile non solidarizzare con chi chiede rispetto e discrezione: "La famiglia Messi informa che Jorge Messi sta attualmente attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute. Al momento, è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e sta facendo progressi favorevoli. Alla luce delle notizie, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere la propria profonda preoccupazione per la mancanza di sensibilità, rispetto e discrezione con cui alcuni individui hanno trattato una questione strettamente privata. La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti di Jorge sono in possesso di informazioni reali e accurate riguardo alle sue condizioni. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga direttamente dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera."

 

 

"Grazie per il supporto, vi terremo aggiornati"

Oltre al risentimento, nel comunicato della famiglia Messi trova spazio anche l'immensa gratitudine per chi, al contrario, ha dato il proprio supporto in questi momenti difficili, senza mai violare la privacy e la riservatezza: "In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la tranquillità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un'attenzione mediatica irresponsabile. Apprezziamo sinceramente le espressioni di affetto, rispetto e preoccupazione che abbiamo ricevuto e chiediamo che la privacy, la riservatezza e lo spazio personale di Jorge, così come quelli di tutta la sua famiglia, vengano rispettati durante questo processo. Eventuali aggiornamenti rilevanti saranno comunicati a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali appropriati. Grazie per la vostra comprensione."

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Le lacrime, i record e le polemiche: la pazza notte di MessiCristiano fermo tra i giganti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS