Le condizioni del papà di Messi dopo le lacrime di Leo in campo: il comunicato ufficiale della famiglia

Prima del Mondiale, prima dei record, prima dell'amata Argentina, la famiglia Messi chiede rispetto. Le lacrime di Lio dopo il primo dei tre gol segnati al debutto contro l'Algeria , le sue parole a fine partita con le quali faceva riferimento a situazioni esterne al campo di gioco, hanno scatenato la tempesta perfetta dal punto di vista mediatico, con la difficile situazione di papà Jorge diventata oggetto delle più disparate speculazioni. Un bailamme cui il nucleo familiare ha inteso mettere un freno con un lungo e accorato comunicato.

"Jorge fa progressi, chiediamo rispetto e discrezione"

Una questione strettamente privata che diventa di pubblico dominio e che viene distorta attraverso informazioni non veritiere, è difficile non solidarizzare con chi chiede rispetto e discrezione: "La famiglia Messi informa che Jorge Messi sta attualmente attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute. Al momento, è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e sta facendo progressi favorevoli. Alla luce delle notizie, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere la propria profonda preoccupazione per la mancanza di sensibilità, rispetto e discrezione con cui alcuni individui hanno trattato una questione strettamente privata. La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti di Jorge sono in possesso di informazioni reali e accurate riguardo alle sue condizioni. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga direttamente dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera."

"Grazie per il supporto, vi terremo aggiornati"

Oltre al risentimento, nel comunicato della famiglia Messi trova spazio anche l'immensa gratitudine per chi, al contrario, ha dato il proprio supporto in questi momenti difficili, senza mai violare la privacy e la riservatezza: "In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la tranquillità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un'attenzione mediatica irresponsabile. Apprezziamo sinceramente le espressioni di affetto, rispetto e preoccupazione che abbiamo ricevuto e chiediamo che la privacy, la riservatezza e lo spazio personale di Jorge, così come quelli di tutta la sua famiglia, vengano rispettati durante questo processo. Eventuali aggiornamenti rilevanti saranno comunicati a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali appropriati. Grazie per la vostra comprensione."