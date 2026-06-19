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Dove vedere Scozia-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dopo la vittoria all'esordio, McTominay e compagni sfidano la selezione marocchina, apparsa in grande spolvero contro il Brasile di Ancelotti: le probabili formazioni
TagsMondiali 2026ScoziaMarocco

Archiviata l'ottima prestazione messa a referto contro il Brasile di Ancelotti, il Marocco di Ouahbi sfida l'ambiziosa Scozia di Clarke, in occasione della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Un punto all'attivo per Hakimi e compagni, mentre la selezione scozzese non ha fallito il primo appuntamento, portando a casa l'intero bottino contro Haiti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Scozia-Marocco, l'orario

Scozia-Marocco si disputerà nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a mezzanotte (ora italiana), dinanzi al pubblico del "Boston Stadium".

Dove vedere Scozia-Marocco in diretta tv

Scozia-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Scozia-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Scozia e Marocco anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Clarke e Ouahbi

SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, A. Robertson; Gannon-Doak, McTominay, L. Ferguson, McGinn; C. Adams, Shankland. A disposizione: C. Gordon, L. Kelly, Hyam, Souttar, McKenna, Tierney, Ralston, Patterson, Fletcher, Christie, McLean, Curtis, Hirst, Dykes, Stewart. Ct: Clarke.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Hickey, McLean, Curtis.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. A disposizione: El Kajoui, Reda Tagnaouti, Saadane, Halhal, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Ambrabat, El Mourabet, Sbaï, Talbi, Amaimouni-Echghouyab, Yassine, El Kaabi, Rahimi.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

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Archiviata l'ottima prestazione messa a referto contro il Brasile di Ancelotti, il Marocco di Ouahbi sfida l'ambiziosa Scozia di Clarke, in occasione della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Un punto all'attivo per Hakimi e compagni, mentre la selezione scozzese non ha fallito il primo appuntamento, portando a casa l'intero bottino contro Haiti.

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Scozia-Marocco si disputerà nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a mezzanotte (ora italiana), dinanzi al pubblico del "Boston Stadium".

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Scozia-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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