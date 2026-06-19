Dove vedere Scozia-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Archiviata l'ottima prestazione messa a referto contro il Brasile di Ancelotti , il Marocco di Ouahbi sfida l'ambiziosa Scozia di Clarke, in occasione della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Un punto all'attivo per Hakimi e compagni, mentre la selezione scozzese non ha fallito il primo appuntamento, portando a casa l'intero bottino contro Haiti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Scozia-Marocco, l'orario

Scozia-Marocco si disputerà nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a mezzanotte (ora italiana), dinanzi al pubblico del "Boston Stadium".

Dove vedere Scozia-Marocco in diretta tv

Scozia-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Scozia-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Scozia e Marocco anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.