Corriere dello Sport.it
venerdì 19 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Turchia-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del San Francisco Bay Area Stadium, valida per la seconda giornata del gruppo D: le probabili scelte di Montella e Alfaro
TagsTurchiaParaguayMondiali 2026

A caccia di riscatto. Turchia-Paraguay mette di fronte le due nazionali ancora a secco di punti nel gruppo D, completato da Stati Uniti e Australia. Proprio contro l'Australia si è consumato un debutto amaro ai Mondiali 2026 per gli uomini di Montella, battuti 2-0, mentre il Paraguay è stato travolto dall'undici allenato da Pochettino con il finale di 4-1. Scontato sottolinearlo: in palio ci sono tre punti fondamentali nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Turchia-Paraguay, l'orario

Turchia-Paraguay è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 5, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, a 62 chilometri da San Francisco (Stati Uniti). Il maestoso impianto sportivo è attualmente conosciuto, in occasione del Mondiale 2026, come San Francisco Bay Area Stadium.

Dove vedere Turchia-Paraguay in diretta tv

Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Turchia-Paraguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Paraguay anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabli scelte di Montella e Alfaro

TURCHIA (4-2-3-1): Çakir; Müldür, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü; Yilmaz, Güler, Yildiz; Aktürkoglu. A disposizione: Bayindir, Gunok, Demiral, Soyuncu, Akaydin, Elmali, Celik, Yuksek, Ozcan, Ayhan, Uzun, Gul Kahveci, Aydin, Akgun. Ct: Montella.

Indisponibili: -.

Squalificati: -. 

Diffidati: Akgun.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cáceres, Alderete, G. Gómez, Alonso; D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Pitta, Enciso. A disposizione: Olveira, Fernandez, Canale, Velazquez, Maidana, Ojeda, Bobadilla, Mauricio, Kaku, Caballero,7 Sosa, Arce, Sanabria, Avalos. Ct: Alfaro.

Indisponibili: Balbuena.

Squalificati: -.

Diffidati: Almiron, Gomez, Caceres, Alonso, Arce.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

A caccia di riscatto. Turchia-Paraguay mette di fronte le due nazionali ancora a secco di punti nel gruppo D, completato da Stati Uniti e Australia. Proprio contro l'Australia si è consumato un debutto amaro ai Mondiali 2026 per gli uomini di Montella, battuti 2-0, mentre il Paraguay è stato travolto dall'undici allenato da Pochettino con il finale di 4-1. Scontato sottolinearlo: in palio ci sono tre punti fondamentali nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Turchia-Paraguay, l'orario

Turchia-Paraguay è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 5, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, a 62 chilometri da San Francisco (Stati Uniti). Il maestoso impianto sportivo è attualmente conosciuto, in occasione del Mondiale 2026, come San Francisco Bay Area Stadium.

Dove vedere Turchia-Paraguay in diretta tv

Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Turchia-Paraguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Paraguay anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali, risultati e calendarioMotnella, esordio shock
1
Dove vedere Turchia-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabli scelte di Montella e Alfaro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS