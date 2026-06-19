Dove vedere Turchia-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

A caccia di riscatto. Turchia-Paraguay mette di fronte le due nazionali ancora a secco di punti nel gruppo D , completato da Stati Uniti e Australia . Proprio contro l'Australia si è consumato un debutto amaro ai Mondiali 2026 per gli uomini di Montella, battuti 2- 0, mentre il Paraguay è stato travolto dall'undici allenato da Pochettino con il finale di 4-1 . Scontato sottolinearlo: in palio ci sono tre punti fondamentali nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Turchia-Paraguay, l'orario

Turchia-Paraguay è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 5, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, a 62 chilometri da San Francisco (Stati Uniti). Il maestoso impianto sportivo è attualmente conosciuto, in occasione del Mondiale 2026, come San Francisco Bay Area Stadium.

Dove vedere Turchia-Paraguay in diretta tv

Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Turchia-Paraguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Paraguay anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.