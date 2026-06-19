Dove vedere Turchia-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
A caccia di riscatto. Turchia-Paraguay mette di fronte le due nazionali ancora a secco di punti nel gruppo D, completato da Stati Uniti e Australia. Proprio contro l'Australia si è consumato un debutto amaro ai Mondiali 2026 per gli uomini di Montella, battuti 2-0, mentre il Paraguay è stato travolto dall'undici allenato da Pochettino con il finale di 4-1. Scontato sottolinearlo: in palio ci sono tre punti fondamentali nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Turchia-Paraguay, l'orario
Turchia-Paraguay è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 5, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, a 62 chilometri da San Francisco (Stati Uniti). Il maestoso impianto sportivo è attualmente conosciuto, in occasione del Mondiale 2026, come San Francisco Bay Area Stadium.
Dove vedere Turchia-Paraguay in diretta tv
Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Turchia-Paraguay, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Paraguay anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabli scelte di Montella e Alfaro
TURCHIA (4-2-3-1): Çakir; Müldür, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü; Yilmaz, Güler, Yildiz; Aktürkoglu. A disposizione: Bayindir, Gunok, Demiral, Soyuncu, Akaydin, Elmali, Celik, Yuksek, Ozcan, Ayhan, Uzun, Gul Kahveci, Aydin, Akgun. Ct: Montella.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Akgun.
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cáceres, Alderete, G. Gómez, Alonso; D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Pitta, Enciso. A disposizione: Olveira, Fernandez, Canale, Velazquez, Maidana, Ojeda, Bobadilla, Mauricio, Kaku, Caballero,7 Sosa, Arce, Sanabria, Avalos. Ct: Alfaro.
Indisponibili: Balbuena.
Squalificati: -.
Diffidati: Almiron, Gomez, Caceres, Alonso, Arce.
A caccia di riscatto. Turchia-Paraguay mette di fronte le due nazionali ancora a secco di punti nel gruppo D, completato da Stati Uniti e Australia. Proprio contro l'Australia si è consumato un debutto amaro ai Mondiali 2026 per gli uomini di Montella, battuti 2-0, mentre il Paraguay è stato travolto dall'undici allenato da Pochettino con il finale di 4-1. Scontato sottolinearlo: in palio ci sono tre punti fondamentali nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Turchia-Paraguay, l'orario
Turchia-Paraguay è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 5, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, a 62 chilometri da San Francisco (Stati Uniti). Il maestoso impianto sportivo è attualmente conosciuto, in occasione del Mondiale 2026, come San Francisco Bay Area Stadium.
Dove vedere Turchia-Paraguay in diretta tv
Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Turchia-Paraguay, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Paraguay anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.