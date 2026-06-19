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venerdì 19 giugno 2026
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Imbarazzo in Argentina: conduttrice annuncia la morte del papà di Messi e si dimette dopo la smentita

Non c'è pace per la famiglia di Lionel, ancora una volta al centro di speculazioni giornalistiche sulle condizioni del padre
2 min
TagsMondiali 2026Messiargentina

A neanche 24 ore dal comunicato della famiglia Messi, che chiedeva rispetto ai media riguardo le condizioni del signor Jorge, padre di Lionel, dall'Argentina rimbalza l'ennesimo sconfinamento della privacy, arrivato in questo caso in maniera clamorosa, con l'annuncio in diretta tv, poi smentito, della morte del papà del fuoriclasse argentino. Un terremoto mediatico, che ha coinvolto anche il presidente Milei.

"È morto Jorge Messi", giornalista nella bufera

La bomba è deflagrata nel corso della trasmissione El Show del Verano, in onda su Luzu Tv, quando la conduttrice del programma Florencia Pena, imbeccata via auricolare dalla redazione, ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi. Notizia fortunatamente smentita poco dopo, ma che ormai si era diffusa alla velocità dell'informazione moderna, creando profondo imbarazzo per l'emittente, che ha espresso "profondo rammarico per l'accaduto" e promesso provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti.

 

 

Le scuse alla famiglia Messi e le dimissioni

Sconvolta per quanto accaduto, la stessa Florencia Pena si è scusata sui social ("Provo una profonda vergogna per aver alimentato tutto questo dolore") e poi ha chiesto perdono direttamente alla signora Celia Cuccittini, madre di Lio Messi, che avrebbe accettato le scuse della giornalista. Che subito dopo avrebbe rassegnato le dimissioni.

Milei spietato: "Chi attacca Messi, attacca tutto il Paese"

Sopra le righe la reazione del presidente argentino Milei, che non ha fatto sconti scrivendo sui social "Chi attacca Messi, attacca tutto il Paese", alimentando le polemiche sull'accaduto e definendo la presentatrice una "pettegola meschina".

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