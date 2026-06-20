Peggio di così non poteva andare. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dai Mondiali. Decide un gol dalla distanza di Galarza dopo 68 secondi. Per i turchi un colpo di testa di Muldur che colpisce la traversa e il palo con una carambola sfortunatissima e poco altro. Curioso l'episodio accaduto al 48' del primo tempo, con il centrocampista paraguaiano Almiron che si copre la bocca durante una discussione con Muldur e viene espulso al Var con la nuova regola Fifa.