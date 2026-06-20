La Turchia affonda: festa Paraguay, Montella fuori dai Mondiali
Peggio di così non poteva andare. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dai Mondiali. Decide un gol dalla distanza di Galarza dopo 68 secondi. Per i turchi un colpo di testa di Muldur che colpisce la traversa e il palo con una carambola sfortunatissima e poco altro. Curioso l'episodio accaduto al 48' del primo tempo, con il centrocampista paraguaiano Almiron che si copre la bocca durante una discussione con Muldur e viene espulso al Var con la nuova regola Fifa.