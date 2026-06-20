Il triste declino di Maguire: escluso dai Mondiali, vende figurine a New York

NEW YORK (STATI UNITI) - " Sono sotto shock e profondamente deluso . Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia nazionale dopo la stagione che ho disputato. Sono sconvolto e profondamente deluso per questa decisione. Auguro il meglio a tutti i giocatori ". Così Harry Maguire , difensore del Manchester United e della Nazionale inglese , aveva commentato sui propri canali social la clamorosa esclusione del ct Thomas Tuchel che non lo ha convocato per il Mondiale 2026 . Una delusione atroce che il classe 1993 sembra aver completamente smaltito . Ecco come...

Il triste declino di Maguire: il difensore dello United sbarca a New York per... vendere figurine!

Il 33enne difensore dei 'Red Devils' è comunque sbarcato oltreoceano, precisamente a New York, per seguire da vicino il Mondiale ma in una veste del tutto inaspettata: è stato infatti notato da alcuni tifosi all'interno di un furgone mentre vendeva e distribuiva figurine e album Panini. Un'attività curiosa e senza dubbio inedita per Maguire, legata però a doppio filo al podcast di Gary Lineker "The Rest is Football": il difensore, come da programma, ha fatto successivamente tappa in un locale, intrattenendo i tanti titosi presenti tra domande, aneddoti e risate.

Nella sua carriera Maguire ha indossato la maglia dell'Inghilterra in 66 occasioni, segnando anche sette gol. La Nazionale dei 'Tre Leoni', priva di altri nomi di spicco come Cole Palmer, Phil Foden e Trent Alexander-Arnold, è reduce dal trionfo contro la Croazia, battuta 4-2 a Dallas, e ora si prepara al secondo appuntamento del gruppo L, contro il Ghana, in programma il prossimo 23 giugno a Foxborough (Massachusetts).