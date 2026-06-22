Dove vedere Norvegia-Senegal, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Nella seconda giornata del gruppo I del Mondiale, si affrontano Norvegia e Senegal . Haaland e compagni arrivano alla sfida dopo la vittoria all'esordio contro l'Iraq e hanno la possibilità di conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il Senegal deve riscattarsi dopo la sconfitta al debutto contro la Francia: la squadra di Pape Thiaw aveva dato ottimi segnali, specialmente nel primo tempo, ma Mbappé nella ripresa ha spostato l'ago della bilancia verso Deschamps.

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Norvegia-Senegal, l'orario

La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma nella notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 giugno alle ore 2, al New Jersey Stadium, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Wilton Sampaio. Gli assistenti saranno Bruno Pires e Bruno Boschilia. Il quarto ufficiale sarà l'australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh, mentre Isaac Travis sarà l'assistente di riserva.

Dove vedere Norvegia-Senegal in diretta tv

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Norvegia-Senegal, dove vederla in streaming

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