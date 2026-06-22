Dove vedere Norvegia-Senegal, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Nella seconda giornata del gruppo I del Mondiale, si affrontano Norvegia e Senegal. Haaland e compagni arrivano alla sfida dopo la vittoria all'esordio contro l'Iraq e hanno la possibilità di conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il Senegal deve riscattarsi dopo la sconfitta al debutto contro la Francia: la squadra di Pape Thiaw aveva dato ottimi segnali, specialmente nel primo tempo, ma Mbappé nella ripresa ha spostato l'ago della bilancia verso Deschamps.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Norvegia-Senegal, l'orario
La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma nella notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 giugno alle ore 2, al New Jersey Stadium, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Wilton Sampaio. Gli assistenti saranno Bruno Pires e Bruno Boschilia. Il quarto ufficiale sarà l'australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh, mentre Isaac Travis sarà l'assistente di riserva.
Dove vedere Norvegia-Senegal in diretta tv
Norvegia-Senegal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Norvegia-Senegal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Norvegia-Senegal anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Solbakken e Pape Thiaw
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Tangvik, Selvik, Ostigard, Falchener, Langas, Bjørkan, Pedersen, Thostvedt, Thorsby, Aasgaard, Schjelderup, Hauge, Bobb, Strand Larsen. Ct: Solbakken.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Camara, Mané; Jackson. A disposizione: Diouf, Diaw, M. Sarr, A. Mendy, Seck, Jakobs, Diarra P. Sarr, B. Ndiaye, Ciss, Diatta, Diao, I. Ndiaye, Mbaye, Dieng, C. Ndiaye. Ct: Pape Thiaw.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Nella seconda giornata del gruppo I del Mondiale, si affrontano Norvegia e Senegal. Haaland e compagni arrivano alla sfida dopo la vittoria all'esordio contro l'Iraq e hanno la possibilità di conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il Senegal deve riscattarsi dopo la sconfitta al debutto contro la Francia: la squadra di Pape Thiaw aveva dato ottimi segnali, specialmente nel primo tempo, ma Mbappé nella ripresa ha spostato l'ago della bilancia verso Deschamps.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Norvegia-Senegal, l'orario
La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma nella notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 giugno alle ore 2, al New Jersey Stadium, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Wilton Sampaio. Gli assistenti saranno Bruno Pires e Bruno Boschilia. Il quarto ufficiale sarà l'australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh, mentre Isaac Travis sarà l'assistente di riserva.
Dove vedere Norvegia-Senegal in diretta tv
Norvegia-Senegal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Norvegia-Senegal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Norvegia-Senegal anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.