Dove vedere Giordania-Algeria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Giordania e Algeria si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Entrambe le squadre hanno racimolato solamente una sconfitta nella gara d'esordio, ma con segnali molto diversi. La Giordania ha messo in seria difficoltà l'Austria tenendo in bilico la partita fino all'ultimo, mentre i nordafricani contro l'Argentina non hanno mai avuto chance per rendersi pericolosi. Entrambe sono alla ricerca della prima vittoria nel torneo per provare a scrivere la storia nell'ultima giornata.

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Giordania-Algeria, l'orario

La sfida tra Giordania e Algeria è in programma nella notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23 giugno alle ore 5, al San Francisco Bay Area Stadium, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic. Gli assistenti saranno Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto ufficiale sarà il giamaicano Oshane Nation, mentre Caleb Wales sarà l'assistente di riserva.

Dove vedere Giordania-Algeria in diretta tv

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Giordania-Algeria, dove vederla in streaming

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