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martedì 7 luglio 2026
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L'Uefa gioca di rimessa 

Leggi il commento sulla dura replica dell'organo di governo del calcio europeoalla decisione della Fifa di revocare la squalifica di Balogun
Pippo Russo
1 min
TagsFifaUefaCaso Balogun

Sarebbe bastato molto meno per scatenare Nyon. Nella mattina di ieri l’Uefa ha pubblicato un duro comunicato per stigmatizzare

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