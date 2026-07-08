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mercoledì 8 luglio 2026
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La legge del campo

Leggi il commento dell'avvocato e esperto di giustizia sportiva dopo la revoca della squalifica dello statunitense Balogun e la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio ai Mondiali 2026
Mattia Grassani
1 min
TagsCaso BalogunUsa-Belgio

L'inaccettabile, pericolosissima, sospensione della squalifica inflitta a Balogun non ha prodotto il risultato sperato da chi ha ordito un piano tanto infelice quanto inopportuno. Impiegato come titolare dal primo minuto, l’attaccante statunitense ha disputato una partita anonima e l

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