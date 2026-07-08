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mercoledì 8 luglio 2026
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Argentina, paura e delirio

Leggi il commento sul rocambolesco successo dell'Albiceleste di Messi negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro l'Egitto
Vittorio Oreggia
1 min
TagsMondiali 2026argentinaArgentina-Egitto

No, per Leo Messi non finisce qui. Diversamente da Ronaldo e Neymar, non c’è il sipario per l’alieno di Rosario e per la sua Argentina che artigliano i qua

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