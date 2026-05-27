Scaloni rassicura sull'infortunio di Messi: "Le prime notizie non sono così male"

A tre settimane dall'inizio del Mondiale , Lionel Messi ha riportato un infortunio nella sfida tra il "suo" Inter Miami e il Philadelphia Union. Notizia che immediatamente ha mandato gli argentini in preda al panico, con la loro stella all'ultimo grande torneo da difendere dopo la vittoria del 2022. Messi aveva lasciato il campo al 73' dopo essersi tenuto la gamba sinistra ed è rientrato direttamente negli spogliatoi. Traminte una nota ufficiale, il club aveva annunciato che si tratta di un "sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro". Il commissario tecnico dell'Argentina Scaloni ha però voluto rassicurare tutti sulle condizioni della Pulce.

Scaloni sull'infortunio di Messi: le sue parole

Ai microfoni di DSports ha detto: "Stavamo guardando la partita negli uffici della Federazione. Alla fine, ci è andata benissimo. Le prime notizie non sono così male. Logicamente, preferiremmo che non gli fosse successo nulla. Ora dobbiamo aspettare e vedere come progredisce e, soprattutto, quali ulteriori esami verranno effettuati". Messi non è nuovo a infortuni del genere. Negli ultimi anni ha trascorso molto tempo fuori a causa di problemi ai muscoli posteriori della coscia. Stessi problemi che lo avevano costretto a saltare parte della preparazione con l'Inter Miami all'inizio del 2026.

Argentina, il cammino al Mondiale

Il Mondiale in Nord America avrà un sapore speciale per l'Argentina che ci arriva da campione in carica dopo la coppa alzata proprio da Messi in Qatar. Il terzo successo nel torneo più importante del mondo mette l'Albiceleste tra le favorite alla vigilia del torneo. Scaloni può contare su una rosa di assoluto livello per difendere il trofeo e regalare un'ultima grande gioia a Lionel Messi. L'Argentina debutterà al Mondiale il 16 giugno contro l'Algeria all'Arrowhead Stadium di Kansas City. A seguire le altre partite del Gruppo J contro Austria e Giordania.