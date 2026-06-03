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Nico Paz spaventa l'Argentina di Scaloni: è a forte rischio per il Mondiale

La stella del Como potrebbe saltare la competizione in Nord America: la preoccupazione del ct per le sue condizioni
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Dopo l'allarme rientrato per Lionel Messi con lo stesso Scaloni a rassicurare sulle sue condizioni, l'Argentina è di nuovo in ansia per le condizioni di un'altra pedina fondamentale, Nico Paz. Il trequartista, reduce da una grande stagione con il Como, preoccupa lo staff della nazionale argentina in vista del prossimo Mondiale in Nord America. Il commissario tecnico Lionel Scaloni starebbe valutando anche di sostituirlo tra la lista dei convocati per la spedizione. Il centrocampista non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio al ginocchio rimediato durante la 36esima giornata di campionato contro il Verona.

 

 

Argentina, Nico Paz a rischio per il Mondiale

L'argentino era infatti rimasto fuori nelle ultime due partite di Serie A, fondamentali per il Como per conquistare una clamorosa qualificazione in Champions League. Inizialmente però lo staff argentino sembrava non essere particolarmente preoccupato per le condizioni di Nico Paz, tanto da convocarlo comunque per il Mondiale nonostante l'infortunio. Nella prima diagnosi si parlava di un problema lieve, ma così non è stato. La preoccupazione nel ritiro della nazionale argentina si è rapidamente alzata e ora la sua presenza al prossimo Mondiale è in forte dubbio. Secondo la stampa sudamericana, se Nico Paz non dovesse farcela, Emiliano Buendia sarebbe il primo nome per sostituirlo. Il giocatore dell'Aston Villa è reduce da una grande stagione con la squadra di Birmingham, dove ha centrato la qualificazione in Champions e vinto l'Europa League. 

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