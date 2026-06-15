Scaloni annuncia Messi titolare: "Sta bene, tutti vogliono vederlo giocare"
L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del mondo in carica, si prepara ad affrontare il suo esordio in questa nuova edizione dei Mondiali di calcio, in programma nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno al "Kansas City Stadium". Riflettori puntati, come di consueto, su Leo Messi, al suo ultimo ballo con l'Albiceleste.
Argentina, Scaloni: "Messi sta bene, lui c'è sempre stato"
Tifosi ed appassionati aspettano l'esordio di Leo Messi in questi Mondiali 2026. Ne è consapevole anche il ct Lionel Scaloni, che ha chiarito subito le condizioni della Pulce alla vigilia del match con l'Algeria: "Messi sta bene, tutti lo vogliamo vedere giocare e questo vale anche per me. Lui c'è sempre stato anche quando non era in condizione e per noi è sempre stato fondamentale, per cui adesso lo sarà ancora di più", ha precisato Scaloni, preannunciando la titolarità dell'ex Barcellona e Psg. Testa alla partita inaugurale, con un gruppo definito "tranquillo" e giocatori "preparati ad adottare diverse varianti di gioco a seconda delle situazioni che si proporranno". Nessuno ha dimenticato il ko con l'Arabia Saudita di quattro anni fa, ma Scaloni è pronto: "Affrontiamo il torneo con molto rispetto e molta illusione. Sappiamo che la prima partita è importante ma sappiamo bene anche che non si risolve tutto nei primi 90 minuti. Quel ko con l'Arabia? La tensione è la stessa ma credo che siamo arrivati dove siamo arrivati anche perché siamo riusciti a togliere pressione ai giocatori. Sappiamo che si tratta di sport, e l'importante è sapere che avremo dato tutto. Non diamo nulla per scontato cercheremo di rendere le cose difficili al rivale".
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