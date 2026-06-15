Scaloni annuncia Messi titolare: "Sta bene, tutti vogliono vederlo giocare"

Argentina, Scaloni: "Messi sta bene, lui c'è sempre stato"

Tifosi ed appassionati aspettano l'esordio di Leo Messi in questi Mondiali 2026. Ne è consapevole anche il ct Lionel Scaloni, che ha chiarito subito le condizioni della Pulce alla vigilia del match con l'Algeria: "Messi sta bene, tutti lo vogliamo vedere giocare e questo vale anche per me. Lui c'è sempre stato anche quando non era in condizione e per noi è sempre stato fondamentale, per cui adesso lo sarà ancora di più", ha precisato Scaloni, preannunciando la titolarità dell'ex Barcellona e Psg. Testa alla partita inaugurale, con un gruppo definito "tranquillo" e giocatori "preparati ad adottare diverse varianti di gioco a seconda delle situazioni che si proporranno". Nessuno ha dimenticato il ko con l'Arabia Saudita di quattro anni fa, ma Scaloni è pronto: "Affrontiamo il torneo con molto rispetto e molta illusione. Sappiamo che la prima partita è importante ma sappiamo bene anche che non si risolve tutto nei primi 90 minuti. Quel ko con l'Arabia? La tensione è la stessa ma credo che siamo arrivati dove siamo arrivati anche perché siamo riusciti a togliere pressione ai giocatori. Sappiamo che si tratta di sport, e l'importante è sapere che avremo dato tutto. Non diamo nulla per scontato cercheremo di rendere le cose difficili al rivale".

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