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giovedì 16 luglio 2026
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Argentina, un altro capolavoro

La Nazionale di Scaloni è una squadra vera. Contro l'Inghilterra la miglior partita del loro Mondiale: il commento
Massimiliano Gallo
1 min
TagsMondiali 2026argentinafinale mondiali
Argentina

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Huevos e garra. L’Argentina ha vinto così. E stavolta non c’è trippa per i complottisti. È stata la vittoria della forza e della determinazione. Della voglia di vincere e dell’assoluto rifiuto della sconfitta. L’Argentina è in finale

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