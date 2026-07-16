Argentina, un altro capolavoro

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Huevos e garra. L’Argentina ha vinto così. E stavolta non c’è trippa per i complottisti. È stata la vittoria della forza e della determinazione. Della voglia di vincere e dell’assoluto rifiuto della sconfitta. L’Argentina è in finale
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