Doku sceglie la famiglia. Se diventa papà…

"Nessun padre dovrebbe perdersi un evento del genere", ha dichiarato il calciatore, parole che hanno immediatamente acceso il confronto non solo in Belgio, ma anche in Francia. La vicenda è stata discussa anche negli studi televisivi di L'Équipe, dove la giornalista France Pierron ha sostenuto una posizione opposta, ricordando come un Mondiale rappresenti un'opportunità unica nella carriera di un calciatore. "Il padre è inutile al momento della nascita, è un dato di fatto", ha affermato, suscitando numerose reazioni. A replicare è stato l'ex pugile Brahim Asloum, che ha difeso senza esitazioni la scelta di Doku: "Un bambino è tutta la tua vita". Una risposta che ha trovato il consenso di molti tifosi sui social, dove la maggior parte dei commenti si è schierata dalla parte del giocatore belga. Si parla di un confronto che, ben oltre il calcio, tocca il delicato equilibrio tra carriera e vita privata.