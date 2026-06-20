Doku sceglie la famiglia: la moglie incinta può partorire, lui è pronto a lasciare il ritiro del Belgio. Alcuni tifosi lo attaccano sui social
Famiglia o Mondiale? Un bivio importante nella vita di Jeremy Doku che è finito al centro di un acceso dibattito in Belgio dopo aver annunciato che, se necessario, lascerà temporaneamente il ritiro della nazionale per assistere alla nascita del suo primo figlio. L'esterno belga, impegnato ai Mondiali, ha spiegato di voler essere al fianco della compagna qualora il parto avvenisse durante la competizione.
Doku sceglie la famiglia. Se diventa papà…
"Nessun padre dovrebbe perdersi un evento del genere", ha dichiarato il calciatore, parole che hanno immediatamente acceso il confronto non solo in Belgio, ma anche in Francia. La vicenda è stata discussa anche negli studi televisivi di L'Équipe, dove la giornalista France Pierron ha sostenuto una posizione opposta, ricordando come un Mondiale rappresenti un'opportunità unica nella carriera di un calciatore. "Il padre è inutile al momento della nascita, è un dato di fatto", ha affermato, suscitando numerose reazioni. A replicare è stato l'ex pugile Brahim Asloum, che ha difeso senza esitazioni la scelta di Doku: "Un bambino è tutta la tua vita". Una risposta che ha trovato il consenso di molti tifosi sui social, dove la maggior parte dei commenti si è schierata dalla parte del giocatore belga. Si parla di un confronto che, ben oltre il calcio, tocca il delicato equilibrio tra carriera e vita privata.