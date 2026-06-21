"Prestazione mediocre, altro che Big Rom", i media del Belgio attaccano Lukaku

Lukaku ammette: "Abbiamo giocato con troppa emotività"

Dopo aver provocato l'autogol di Mohamed Hany nel secondo tempo di Belgio-Egitto, Romelu Lukaku ha giocato 73 minuti, incassando un cartellino giallo al 3' della prima frazione e trovando grandi difficoltà nell'area di rigore iraniana: "È normale che la delusione sia grande - ha ammesso il giocatore del Napoli a Sporza, emittente che detiene i diritti televisivi dei Mondiali in Belgio -. Abbiamo avuto molte occasioni, ma la palla non entrava. Dobbiamo analizzare questa partita. Abbiamo giocato con troppa emotività. Avevamo un piano, ma non siamo riusciti a mantenere la calma nei momenti importanti", parola di Lukaku. E poi ha aggiunto: "Sono soddisfatto di essere riuscito a giocare per più di un'ora, ma ovviamente non del risultato ottenuto. Dobbiamo vincere la prossima partita". E intanto, per la stampa belga, non è più "Big Rom" come nel 2018: "Prestazione mediocre. Non è stato poi così grande come il suo soprannome suggeriva. Lukaku era di corporatura media e non pesa quanto ci si aspettava", si legge sul portale dhnet.be.

Stampa belga, duro attacco al Belgio di Rudi Garcia

Nel salotto televisivo di Deviltime, invece, non sono mancate aspre critiche nei confronti del Belgio di Rudi Garcia, fermato sul risultato di parità da Egitto e Iran. E ora la qualificazione è a rischio. I Diavoli Rossi, infatti, si giocheranno tutto all'ultima giornata contro la Nuova Zelanda. Nel dopo gara, l'ex Tottenham Alderweireld non ha usato giri di parole commentando le prime prestazioni della nazionale belga: "Questo è il girone più debole del Mondiale. Bisogna arrivare primi. Le aspettative erano troppo alte? Questo è dovuto alle ultime due partite prima del Mondiale. Quelle sono state positive. È meglio arrivare al Mondiale in queste condizioni, ma i giocatori chiave - con l'eccezione di Courtois - non stanno rendendo al meglio. Questo è problematico. In generale, bisogna fare molto meglio". Deluso, a dir poco, l'ex calciatore belga Marc Degryse: "Abbiamo giocatori migliori di Egitto e Iran. Quindi, bisogna vincere contro di loro. Il gruppo non è ancora pronto a trovarsi alla cieca. Ci mancano i movimenti automatici".

Lukaku: "Siamo molto delusi, dobbiamo vincere la prossima"

Al canale ufficiale della FIFA, intercettato al triplice fischio di Belgio-Iran, Romelu Lukaku non ha nascosto la delusione per il risultato maturato nella serata odierna: "Sì è normale, siamo molto delusi. Dobbiamo analizzare la partita, abbiamo avuto tantissime opportunità ma la palla non è entrata. Ci siamo fatti prendere dall’emozione, non c’è molto altro da dire. Bisogna mantenere la calma, quando prepari una partita hai sempre un piano, cerchi sempre di seguirlo. Il portiere dell’Iran? Migliore in campo, ha giocato in modo coraggioso, complimenti a lui. Dal punto di vista personale sono soddisfatto, adesso dobbiamo vincere la prossima. Non c’è altro da dire".