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De Bruyne ci prova, Taremi segna in fuorigioco: pareggio show tra Belgio e Iran

La nazionale di Garcia alla fine si deve accontentare di un punto conquistato in dieci (Ngoy espulso dopo una grave leggerezza difensiva) nell'ultima mezzora, deludente la prestazione di Lukaku
Daniele Liberati
3 min
TagsMondiale 2026BelgioIran

Parafrasando Zeman, il risultato di Belgio-Iran è totalmente casuale, le emozioni che ha regalato la partita no. Il terzo pareggio consecutivo del Gruppo G è questa volta uno 0-0 divertente e piacevole da vedere, tra occasioni mancate, grandi parate e colpi di scena. La nazionale di Garcia, che in avvio puntava alla vittoria, alla fine si deve accontentare di un punto conquistato in dieci (Ngoy espulso dopo una grave leggerezza difensiva) nell'ultima mezzora (recupero incluso). Tra tutti, spicca la deludente prestazione di Lukaku, che nella gara d'esordio era stato invece decisivo entrando nel secondo tempo.

Taremi segna, ma c'è il fuorigioco

Con Big Rom e De Bruyne dal 1' e il presidente del Napoli De Laurentiis in tribuna, il Belgio gioca un primo tempo arrembante costruendo numerose occasioni da rete. Prima il centrocampista azzurro, poi De Cuyper vanno vicino al gol almeno in quattro momenti. L'Iran però regge bene l'urto e appena può si porta in avanti con coraggio. Courtois deve metterci tutto il suo talento per impedire a Kanani di segnare. In gol ci va Taremi al 14', ma l'azione viene annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico dell'ex attaccante dell'Inter.

Courtois salva tutto, De Bruyne sfiora il gol

Nella ripresa stesso copione, con difese poco attente e diverse occasioni da entrambe le parti. Courtois respinge su Taremi con un altro grande intervento, Beiranvand risponde con una doppia parata da applausi su De Cuyper e De Bruyne. Poi il colpo di scena con la sciocchezza di Ngoy, che sbagliando un retropassaggio lancia Taremi verso la porta e lo ferma in maniera fallosa meritandosi l'espulsione. Mezzora finale in dieci, con il Belgio che continua a giocare e l'Iran che crede nell'impresa. Fino al fischio finale di un illogico 0-0.

 

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