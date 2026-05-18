Ancelotti chiama Neymar, convocati anche Wesley e Bremer: la lista ufficiale del Brasile per i Mondiali 2026 tra conferme e sorprese
Tutto per l'hexa (l'esa in italiano), come lo chiamano in Brasile. Il sogno della Seleção di conquistare il sesto titolo mondiale è iniziato oggi, in un pomeriggio nuvoloso di Rio de Janeiro, con le convocazioni ufficiali di Carlo Ancelotti. C'è Neymar, il nome più atteso della lista, e ci sono anche il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Nel bellissimo scenario del Museu do Amanhã (Museo del Domani) di Calatrava, durante uno show allestito dalla CBF (la Federcalcio brasiliana) con giornalisti accreditati da tutto il mondo. il ct verdeoro ha annunciato la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2026 davanti a una platea d'eccezione. Presenti Romario e Bebeto (la coppia d'attacco di Usa '94), Jairzinho (che segnò anche un gol nella finale del '70 contro l'Italia) e tanti altri nomi storici del calcio brasiliano.
Il programma del Brasile fino all'esordio contro il Marocco
Il Brasile, già pentacampione con i trionfi nel 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, giocherà il 31 maggio al Maracanà un'amichevole con Panama. Subito dopo, la partenza per gli Stati Uniti, dove il 2 giugno inizierà ad allenarsi in un nuovissimo centro d'allenamento a pochi minuti dal New Jersey Stadium, dove esordirà il 14 giugno con il Marocco (alla mezzanotte italiana). Prima del debutto, il secondo test organizzato il 6 a Cleveland contro l'Egitto. Inserita nel girone C, la nazionale di Ancelotti sfiderà a seguire il 20 Haiti al Philadelphia Stadium (alle due e mezza di notte) per chiudere il 25 contro la Scozia (a mezzanotte) al Miami Stadium.
I 26 giocatori convocati da Ancelotti per i Mondiali 2026
Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
Centrocampisti: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
Attaccanti: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Jr. (Real Madrid).
Neymar, tutti i numeri e la curiosità social
Pochi minuti prima che Ancelotti pronunciasse ufficialmente il suo nome tra i convocati, Neymar aveva già cambiato la sua biografia su Instagram, aggiungendo alla frase "calciatore del Santos" anche "giocatore della Nazionale". Con i suoi 79 gol segnati nelle competizioni Fifa, il record nella storia della Seleção, Neymar, 34 anni, dopo settimane di polemiche, alla fine è riuscito a convincere il ct. L'attaccante del Santos torna così in maglia verdeoro dopo due anni, tormentati dagli infortuni, e giocherà il suo quarto Mondiale.