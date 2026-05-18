Ancelotti chiama Neymar, convocati anche Wesley e Bremer: la lista ufficiale del Brasile per i Mondiali 2026 tra conferme e sorprese

Tutto per l'hexa (l'esa in italiano), come lo chiamano in Brasile. Il sogno della Seleção di conquistare il sesto titolo mondiale è iniziato oggi, in un pomeriggio nuvoloso di Rio de Janeiro, con le convocazioni ufficiali di Carlo Ancelotti. C'è Neymar, il nome più atteso della lista, e ci sono anche il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Nel bellissimo scenario del Museu do Amanhã (Museo del Domani) di Calatrava, durante uno show allestito dalla CBF (la Federcalcio brasiliana) con giornalisti accreditati da tutto il mondo. il ct verdeoro ha annunciato la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2026 davanti a una platea d'eccezione. Presenti Romario e Bebeto (la coppia d'attacco di Usa '94), Jairzinho (che segnò anche un gol nella finale del '70 contro l'Italia) e tanti altri nomi storici del calcio brasiliano.