Incredibile Brasile: Neymar si infortuna al primo allenamento, le sue condizioni prima del Mondiale

Tutto il Brasile ha esultato, pianto e gioito per la convocazione di Neymar al Mondiale con il Brasile . Carlo Ancelotti ha ritenuto necessario portarlo al torneo in Nord America e così è stato. Ma il sogno dell'ultimo grande trofeo per O'Ney rischia di interrompersi prima del previsto. Oggi il giocatore del Santos ha saltato il primo allenamento del ritiro della nazionale e si è recato alla clinica CDT di Teresópolis, tra le principali cliniche in Brasile specializzate in medicina diagnostica avanzata, per sottoporsi a una risonanza magnetica al polpaccio destro. Dopo la visita sono uscite le sue immagini all'uscita dalla clinica con la faccia visibilmente sconsolata e una particolare difficoltà a camminare . Immagini che fanno preoccupare il Brasile.

Neymar infortunato: a rischio l'esordio contro il Marocco

Nelle immagini descritte dai media brasiliani, Neymar appare zoppicante e continua comunque a camminare avanti e indietro nella clinica in attesa dei risultati. Il giocatore ha atteso per circa un'ora e mezza fino a che il dottor Rodrigo Lasmar ha spiegato a Neymar l'infortunio nella zona del polpaccio destro. Neymar ha ascolatto tutto con espressione seria, per poi lasciare la clinica con un'aria abbattuta. Timori che sono stati confermati poco dopo con la divulgazione dell'entità dell'infortunio: Neymar sarà costretto a rimanere fuori per 2/3 settimane e rischia di saltare la gara d'esordio contro il Marocco.

L'infortunio di Neymar

L'infortunio del giocatore risale allo scorso 17 maggio durante la partita di campionatocontro il Coritiba. Inizialmente, il Santos aveva comunicato che il giocatore aveva subito solo una contusione. In seguito però, esami più approfonditi hanno rilevato un edema nella zona del polpacci. Internamente, l'infortunio di Neymar dovrà essere trattato con molta cautela a causa della recente storia di infortuni e della sua importanza nei piani della nazionale brasiliana.