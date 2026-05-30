Ancelotti, l'annuncio su Neymar dopo l'infortunio: "Lui sa il suo ruolo, pensiamo che..."

Il sogno Mondiale di Neymar inizia zoppicando. Dopo la convocazione di Ancelotti che ha fatto esultare tutto il Brasile , O'Ney ha subito dovuto fare i conti con la realtà e un infortunio muscolare. Nella giornata di giovedì, si è sottoposto a degli esami diagnostici dopo il problema fisico che aveva accusato a metà maggio con il Santos. Al primo giorno di ritiro del Brasile, Neymar invece che allenarsi con gli altri convocati è stato costretto a effettuare ulteriori controlli che hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado nella zona del polpaccio destro. I tempi di recupero si attestano tra le due e le tre settimane, con la gara d'esordio a rischio. Ma Ancelotti è ottimista sull'infortunio.

Le parole di Ancelotti sull'infortunio di Neymar

Il commissario tecnico del Brasile in conferenza stampa ha ribadito che non verrà escluso dalla lista dei convocati: "Pensiamo che possa recuperare per la prima partita contro il Marocco, e se non riesce ci sarà per la seconda contro Haiti. Non faremo nessun cambiamento, questi sono i 26 giocatori che ho scelto e non ne sostituiremo nessuno. Il giocatore è stato convocato perché doveva essere convocato. Pensiamo che Neymar recupererà il prima possibile. Si sta allenando bene, è di buon umore".

"Neymar ha capito bene il ruolo che dovrà ricoprire"

Neymar ha subito iniziato il percorso di recupero per tornare il prima possibile ad allenarsi con i connazionali e a disposizione di Ancelotti, che ha apprezzato l'impegno che sta mettendo il giocatore: "È stato sfortunato con quel piccolo problema ma sta lavorando molto bene individualmente per recuperare presto. Neymar ha capito benissimo il ruolo che deve ricoprire. Ogni giorno fa molto bene, sta lavorando sodo. Si trova in un buon ambiente e penso che abbia capito chiaramente cosa ci aspettiamo da lui".