Brasile, Neymar salta l'amichevole contro l'Egitto: le sue condizioni
In casa Brasile tiene ancora banco la situazione di Neymar. La stella della nazionale brasiliana salterà anche l'amichevole contro l'Egitto, in programma sabato a Cleveland. La sfida sarà l'ultimo test Seleção prima dell'inizio del Mondiale in Nord America. O'Ney aveva già saltato la scorsa amichevole contro Panama per via dell'infortunio riportato con il Santos poco prima dell'inizio del ritiro della nazionale. Amichevole che i brasiliani hanno vinto 6-2, con Neymar che ha seguito la squadra per dare il suo supporto, e farsi anche qualche foto con i calciatori panamensi.
Neymar salta l'amichevole contro l'Egitto e rimane in New Jersey
La lesione muscolare di secondo grado nella zona del polpaccio destro impedirà dunque al calciatore di prendere parte all'ultima sfida del Brasile prima dell'esordio al Mondiale, in programma per il 13 giugno contro il Marocco. Neymar rimarrà nel ritiro della nazionale brasiliana in New Jersey per per proseguire il programma di fisioterapia e recupero fisico. Stando a quanto trapela dallo staff medico della nazionale brasiliana, i tempi di recupero sono stimati tra le due e le tre settimane. Se così dovesse essere, con ogni pobabilità sarà difficile per Ancelotti averlo a disposizione per le prime partite del girone.