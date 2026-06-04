Brasile, Neymar salta l'amichevole contro l'Egitto: le sue condizioni

In casa Brasile tiene ancora banco la situazione di Neymar. La stella della nazionale brasiliana salterà anche l'amichevole contro l'Egitto, in programma sabato a Cleveland. La sfida sarà l'ultimo test Seleção prima dell'inizio del Mondiale in Nord America. O'Ney aveva già saltato la scorsa amichevole contro Panama per via dell'infortunio riportato con il Santos poco prima dell'inizio del ritiro della nazionale. Amichevole che i brasiliani hanno vinto 6-2, con Neymar che ha seguito la squadra per dare il suo supporto, e farsi anche qualche foto con i calciatori panamensi.