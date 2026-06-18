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giovedì 18 giugno 2026
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Neymar, slitta ancora il debutto al Mondiale: non convocato da Ancelotti per la sfida contro Haiti

Il fantasista verdeoro non ha recuperato dall'infortunio e salterà anche la seconda gara della competizione
2 min
TagsNeymar
Brasile

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Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio nella gara d'esordio con il Marocco, il Brasile cercherà il riscatto nella seconda sfida del gruppo C contro Haiti. Una gara che sarà già decisiva per il futuro della formazione verdeoro. Il tecnico italiano contava di recuperare Neymar, che era stato costretto a saltare la gara d'esordio per un problema fisico.

Neymar salta la sfida con Haiti

Ma l'ex stella di Barcellona e Paris Saint Germain continua a soffrire di un fastidio fisico, che lo costringerà a saltare anche la sfida con Haiti. Una brutta tegola per Ancelotti e per la truppa brasiliana. Neymar, che solo negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare con il gruppo, non è stato inserito nell'elenco dei convocati stilato dal tecnico italiano. A confermarlo, una nota ufficiale della Federcalcio brasiliana.

La nota della Federcalcio brasiliana su Neymar

"Neymar non viaggerà con la delegazione a Philadelphia", si legge nella comunicazione ufficiale. "Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo recupero, usufruendo delle eccellenti strutture del The Ridge Hotel e del Columbia Park", ha riportato la federcalcio brasiliana.

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