Neymar, slitta ancora il debutto al Mondiale: non convocato da Ancelotti per la sfida contro Haiti
Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio nella gara d'esordio con il Marocco, il Brasile cercherà il riscatto nella seconda sfida del gruppo C contro Haiti. Una gara che sarà già decisiva per il futuro della formazione verdeoro. Il tecnico italiano contava di recuperare Neymar, che era stato costretto a saltare la gara d'esordio per un problema fisico.
Neymar salta la sfida con Haiti
Ma l'ex stella di Barcellona e Paris Saint Germain continua a soffrire di un fastidio fisico, che lo costringerà a saltare anche la sfida con Haiti. Una brutta tegola per Ancelotti e per la truppa brasiliana. Neymar, che solo negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare con il gruppo, non è stato inserito nell'elenco dei convocati stilato dal tecnico italiano. A confermarlo, una nota ufficiale della Federcalcio brasiliana.
La nota della Federcalcio brasiliana su Neymar
"Neymar non viaggerà con la delegazione a Philadelphia", si legge nella comunicazione ufficiale. "Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo recupero, usufruendo delle eccellenti strutture del The Ridge Hotel e del Columbia Park", ha riportato la federcalcio brasiliana.