Neymar accelera il recupero: torna ad allenarsi, ma resta a rischio per Haiti
Il Brasile ritrova il sorriso, almeno in parte. Dopo il deludente pareggio per 1-1 all'esordio del Mondiale 2026 contro il Marocco arrivano segnali positivi dalle condizioni di Neymar. L'attaccante del Santos è tornato ad allenarsi, anche se per il suo rientro in campo con la Seleção bisognerà attendere. Per ora si è allenato da solo con delle sedute personalizzate. Il 33enne si è dedicato esclusivamente a esercizi atletici, senza utilizzare il pallone e senza entrare in contatto con i compagni. La testa è alla nazionale e non solo. O'Ney è appena diventato papà per la quinta volta. Una bella notizia in attesa del debutto al Mondiale.
Le condizioni di Neymar
Lo staff medico e tecnico del Brasile non intende correre rischi dopo l'infortunio al polpaccio rimediato da Neymar nel finale di stagione con il Santos. La lesione avrebbe richiesto uno stop di circa due o tre settimane e, proprio per questo motivo, il numero 10 aveva già saltato la sfida inaugurale del torneo. Al momento appare difficile immaginare il brasiliano in campo anche nella seconda partita del girone, in programma sabato 20 giugno contro Haiti. Sia lo staff verdeoro sia i media locali considerano infatti improbabile un suo impiego, preferendo concedergli ulteriore tempo per recuperare la migliore condizione fisica. L'obiettivo è quello di averlo pienamente disponibile per la terza gara della fase a gironi contro Scozia, in calendario giovedì 25 giugno.