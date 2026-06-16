Neymar accelera il recupero: torna ad allenarsi, ma resta a rischio per Haiti

Il Brasile ritrova il sorriso, almeno in parte. Dopo il deludente pareggio per 1-1 all'esordio del Mondiale 2026 contro il Marocco arrivano segnali positivi dalle condizioni di Neymar. L'attaccante del Santos è tornato ad allenarsi, anche se per il suo rientro in campo con la Seleção bisognerà attendere. Per ora si è allenato da solo con delle sedute personalizzate. Il 33enne si è dedicato esclusivamente a esercizi atletici, senza utilizzare il pallone e senza entrare in contatto con i compagni. La testa è alla nazionale e non solo. O'Ney è appena diventato papà per la quinta volta. Una bella notizia in attesa del debutto al Mondiale.