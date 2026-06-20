Ancelotti annuncia: "Neymar pronto per la Scozia. Raphinha? Aspettiamo"

Contento per il risultato e la risposta del Brasile dopo il pareggio al debutto con il Marocco, Ancelotti analizza con soddisfazione la vittoria contro Haiti: "È quello che mi aspettavo: qualità migliorata, meno errori, maggiore controllo in difesa. Difensivamente abbiamo giocato bene. Siamo migliorati e miglioreremo ancora nella prossima partita. Dobbiamo sfruttare al meglio questa fase a gironi per iniziare bene la fase a eliminazione diretta".