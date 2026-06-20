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Ancelotti annuncia: "Neymar pronto per la Scozia. Raphinha? Aspettiamo"© EPA

Ancelotti annuncia: "Neymar pronto per la Scozia. Raphinha? Aspettiamo"

Il ct del Brasile soddisfatto per la vittoria contro Haiti: "È quello che mi aspettavo: qualità migliorata, meno errori, maggiore controllo in difesa"
Daniele Liberati
1 min
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Contento per il risultato e la risposta del Brasile dopo il pareggio al debutto con il Marocco, Ancelotti analizza con soddisfazione la vittoria contro Haiti: "È quello che mi aspettavo: qualità migliorata, meno errori, maggiore controllo in difesa. Difensivamente abbiamo giocato bene. Siamo migliorati e miglioreremo ancora nella prossima partita. Dobbiamo sfruttare al meglio questa fase a gironi per iniziare bene la fase a eliminazione diretta".

L'annuncio su Neymar

Poi un passaggio importante sugli infortunati: "Neymar si allenerà individualmente domani e poi lunedì rientrerà in squadra. Sarà pronto per la partita contro la Scozia. Raphinha? Verrà visitato domani, al momento non sappiamo cosa sia successo".

 

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