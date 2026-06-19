Koné operato per la frattura alla gamba: diagnosi e tempi di recupero

Il Mondiale di Ismael Koné é già finito. Il centrocampista del Sassuolo, colpito da Madibo nel corso della gara tra Canada e Qatar, è terminato a terra e la sua gamba ha fatto un movimento innaturale: il calciatore, tra la disperazione dei suoi compagni e degli avversari (il primo ad essere mortificato per le sue condizioni è stato proprio Madibo , autore del fallo), è stato trasportato in ospedale ed è stato immediatamente operato per una frattura della gamba sinistra.

Le condizioni di Konè e le parole dei compagni

"È un ragazzo splendido. Lo adoriamo. Siamo tutti con lui, è una perdita per noi ma presto tornerà a giocare per il Canada, avrà una fantastica carriera", le parole del commissario tecnico canadese Jesse Marsch. Parole simili da parte delcapitano del Canada Eustaquio: "Appena ho visto la gamba, ho capito la gravità della situazione. Ci mancherà, ha quell'X-Factor di cui la nostra squadra ha bisogno".

La foto con Bombito in ospedale

Koné è stato operato immediatamente. Il comunicato ufficiale del Canada toglierà tutti i dubbi sulla diagnosi e i tempi di recupero: quel che è certo è che il mediano del Sasuolo sarà costretto ad un lungo stop. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato il compagno di squadra Moise Bombito, che lo ha raggiunto in ospedale ed ha postato sui social una foto con lui post intervento chirurgico.