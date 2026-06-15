Vozinha, che boom sui social: da 20 mila followers a oltre due milioni in sole due ore!

Vozinha , eroe per una notte. Capo Verde può celebrare il clamoroso pareggio conquistato con la Spagna grazie ad una straordinaria organizzazione difensiva e alle parate dell'estremo difensore del Chaves , club della seconda divisione portoghese. Trascinata dal suo portiere, 40enne, la nazionale africana è riuscita a mettere a referto il primo punto del torneo, contro la grande favorita del girone H. Intanto, sui social, è già Vozinha-mania , come testimonia il boom di followers registrato dall'account Instagram ufficiale del giocatore.

Vozinha, l'eroe di Capo Verde diventa virale sui social: boom di followers su Instagram

Classe '86, Vozinha è ormai un'icona del calcio capoverdiano. Adesso, però, è un simbolo anche del più classico dei "Davide contro Golia", di quelle storie che solo il calcio e i Mondiali sanno regalare. Per lui, valutato appena 50.000 euro sul mercato, è arrivato il premio di MVP di Spagna-Capo Verde e, soprattutto, l'esponenziale crescita sui social network: il suo profilo, infatti, è arrivato a sfiorare i 2 milioni di followers nel giro di due ore, quanto basta per diventare famoso in tutto il mondo grazie ad una prestazione super a tu per tu con le Furie Rosse campioni d'Europa. Basti pensare che prima del fischio d'inizio il suo account contava circa 20.000 seguaci. Una gran bella differenza.

Vozinha dopo Spagna-Capo Verde: "Siamo molto felici"

Intervistato nel dopo gara in qualità di MVP di Spagna-Capo Verde, Vozinha si è espresso così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo lavorato duramente per questo. Sapevamo di giocare contro una delle migliori squadre al mondo, ma conosciamo anche le nostre qualità. Abbiamo lavorato sodo per questo grande giorno e sapevamo che sarebbe stata molto difficile, ma siamo molto felici".