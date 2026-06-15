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lunedì 15 giugno 2026
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Spagna
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    Capo Verde
    Capo Verde
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Mondiali - 15.06.2026
      Atlanta Stadium

      Arbitro Adham Mohammad Tumah Makhadmeh
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Spagna
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Capo Verde

      Spagna-Capo Verde diretta Mondiali: segui la partita. Coppa del Mondo oggi LIVE

      Esordio nel torneo per la squadra di de la Fuente, sfida valida per la prima giornata del girone H: aggiornamenti in tempo reale
      8 min
      TagsMondialiSpagnaCapo Verde
      Aggiorna

      Scende in campo un'altra big del Mondiale: in campo la Spagna nella sfida contro Capo Verde. La sfida del Mercedes Benz Stadium di Atlanta apre il girone H del campionato iridato. La squadra di de La Fuente, campione d'Europa in carica, si presenta ai nastri di partenza tra le favorite assolute per la vittoria finale del Mondiale. Mentre Capo Verde vuole fare la storia alla sua prima partecipazione in assoluto alla Coppa del Mondo. Segui la diretta della partita sul Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

       

       

       

      18:18

      16' - Primo giallo della partita

      Ammonito Sidny Lopes Cabral dopo aver colpito al volto Marcos Llorente.

      18:17

      15' - Tentativo di Pedri

      Tiro tenero di Pedri dal limite dell'area: Vozinha blocca senza problemi.

      18:13

      12' - Due cross pericolosi per la Spagna

      Cross pericoloso di Pedri su cui Vozinha non esce, ma la difesa è attenta. Poi sul secondo tentativo delle Furie Rosse blocca il pallone.

      18:08

      7' - Inizio gara da copione

      La Spagna ha in mano il pallino del gioco, Capo Verde invece prova a ripartire.

      18:01

      1' - Al via Spagna-Capo Verde

      Cominica la sfida del Mondiale tra Spagna e Capo Verde, valida per il girone H: primo possesso per Capo Verde.

      17:55

      Momento degli inni allo stadio

      Prima l'inno della Spagna, poi quello di Capo Verde, per la prima volta ad un Mondiale.

       

      17:54

      Due ex Serie A nelle fila di Capo Verde

      Due ex Serie A nella squadra di Capo Verde: Dailon Rocha Livramento (ex Verona, ma ancora di proprietà dei gialloblù) e Jovane Cabral (ex Lazio e Verona).

      17:47

      Chi ha segnato più gol ai Mondiali? Nella classifica aggiornata incredibilmente c'è ancora l'Italia

      Già alla prima giornata della fase a gironi del torneo in Nord America, c'è stato un cambiamento nella vetta della speciale classifica: Azzurri in top 5 nonostante l'assenza nelle ultime tre edizioni.

       

      17:33

      La Spagna di Lamine Yamal debutta contro Capo Verde: quote e pronostico

      Per i bookie la vittoria delle Furie Rosse non è in discussione. Occhio allora al numero di reti: LEGGI QUI!

      17:19

      Il girone H

      Non solo Spagna e Capo Verde, nel girone anche Arabia Saudita e Uruguay, tutte ovviamente ancora a zero punti.

      • Spagna
      • Capo Verde
      • Arabia Saudita
      • Uruguay

      17:05

      Capo Verde, la formazione ufficiale

      CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; S. Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Laros Duarte, Kevin Pina; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Livramento. A disposizione: Marcio Rosa, CJ dos Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Stopira, Wagner Pina, Telmo Arcanjo, Joao Paulo, Deroy Duarte, Yannick Semedo, Helio Varela, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Benchimol, Nuno da Costa. Ct: Bubista.

      17:02

      Spagna, la formazione ufficiale: Yamal in panchina

      SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Alex Baena, Olmo, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente.

      16:59

      Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv e streaming

      Per scoprire dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!

      16:45

      Mondiali, cresce l'attesa per Spagna-Capo Verde

      Tutto pronto al Mercedes Benz Stadium di Atlanta per la sfida tra Spagna e Capo Verde, valida per la prima giornata del girone H del Mondiale: fischio d'inizio in programma alle ore 18 italiane.

      Mercedes Benz Stadium - Atlanta

       

       

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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