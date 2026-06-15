Spagna-Capo Verde diretta Mondiali: segui la partita. Coppa del Mondo oggi LIVE
Scende in campo un'altra big del Mondiale: in campo la Spagna nella sfida contro Capo Verde. La sfida del Mercedes Benz Stadium di Atlanta apre il girone H del campionato iridato. La squadra di de La Fuente, campione d'Europa in carica, si presenta ai nastri di partenza tra le favorite assolute per la vittoria finale del Mondiale. Mentre Capo Verde vuole fare la storia alla sua prima partecipazione in assoluto alla Coppa del Mondo. Segui la diretta della partita sul Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:18
16' - Primo giallo della partita
Ammonito Sidny Lopes Cabral dopo aver colpito al volto Marcos Llorente.
18:17
15' - Tentativo di Pedri
Tiro tenero di Pedri dal limite dell'area: Vozinha blocca senza problemi.
18:13
12' - Due cross pericolosi per la Spagna
Cross pericoloso di Pedri su cui Vozinha non esce, ma la difesa è attenta. Poi sul secondo tentativo delle Furie Rosse blocca il pallone.
18:08
7' - Inizio gara da copione
La Spagna ha in mano il pallino del gioco, Capo Verde invece prova a ripartire.
18:01
1' - Al via Spagna-Capo Verde
Cominica la sfida del Mondiale tra Spagna e Capo Verde, valida per il girone H: primo possesso per Capo Verde.
17:55
Momento degli inni allo stadio
Prima l'inno della Spagna, poi quello di Capo Verde, per la prima volta ad un Mondiale.
17:54
Due ex Serie A nelle fila di Capo Verde
Due ex Serie A nella squadra di Capo Verde: Dailon Rocha Livramento (ex Verona, ma ancora di proprietà dei gialloblù) e Jovane Cabral (ex Lazio e Verona).
17:47
Chi ha segnato più gol ai Mondiali? Nella classifica aggiornata incredibilmente c'è ancora l'Italia
Già alla prima giornata della fase a gironi del torneo in Nord America, c'è stato un cambiamento nella vetta della speciale classifica: Azzurri in top 5 nonostante l'assenza nelle ultime tre edizioni.
17:33
La Spagna di Lamine Yamal debutta contro Capo Verde: quote e pronostico
Per i bookie la vittoria delle Furie Rosse non è in discussione. Occhio allora al numero di reti: LEGGI QUI!
17:19
Il girone H
Non solo Spagna e Capo Verde, nel girone anche Arabia Saudita e Uruguay, tutte ovviamente ancora a zero punti.
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
17:05
Capo Verde, la formazione ufficiale
CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; S. Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Laros Duarte, Kevin Pina; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Livramento. A disposizione: Marcio Rosa, CJ dos Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Stopira, Wagner Pina, Telmo Arcanjo, Joao Paulo, Deroy Duarte, Yannick Semedo, Helio Varela, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Benchimol, Nuno da Costa. Ct: Bubista.
17:02
Spagna, la formazione ufficiale: Yamal in panchina
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Alex Baena, Olmo, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente.
16:59
Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta tv e streaming
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16:45
Mondiali, cresce l'attesa per Spagna-Capo Verde
Tutto pronto al Mercedes Benz Stadium di Atlanta per la sfida tra Spagna e Capo Verde, valida per la prima giornata del girone H del Mondiale: fischio d'inizio in programma alle ore 18 italiane.
Mercedes Benz Stadium - Atlanta